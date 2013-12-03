Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Aralık 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus’un 40-150mm f/2.8 Pro lens modeli, 2014’ün ikinci çeyreğinde geliyor
Fotoğraf dünyasının önemli firmalarından Olympus, gelen bilgilere göre 1,200$ civarında satacağı MFT sistem lensini 2014’ün ikinci çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Teknik detayları henüz bilinmeyen zoom lens, hatırlayacağınız üzere daha önce 2014 ilk çeyreği için gündeme geliyordu.
Fujifilm
Fujifilm, X serisi fotoğraf makinelerini yazılımsal olarak güncellendi
Kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda piyasaya sunduğu X-E1, X-E2, X100S ve X-Pro1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınlayan Fujifilm, X-E1’i v2.10, X100S’i v1.10, X-E2’yi v.1.10 ve son olarak X-Pro1’i v3.10 sürümüne yükseltmiş durumda. Genel olarak birçok performans ve genel kullanım geliştirmesiyle ayar değişiklikleri ve hata çözümleri getiren güncellemelere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
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hergün dahada güzelleşse,
okşarım uzuyan saçlarını,
deklanşöre basarken üzmese AF yavaş diye...
Sizi üzen nedir?