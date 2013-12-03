Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Aralık 2013"

5 yıl
380
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus’un 40-150mm f/2.8 Pro lens modeli, 2014’ün ikinci çeyreğinde geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli firmalarından Olympus, gelen bilgilere göre 1,200$ civarında satacağı MFT sistem lensini 2014’ün ikinci çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Teknik detayları henüz bilinmeyen zoom lens, hatırlayacağınız üzere daha önce 2014 ilk çeyreği için gündeme geliyordu.


Fujifilm

Fujifilm, X serisi fotoğraf makinelerini yazılımsal olarak güncellendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda piyasaya sunduğu X-E1, X-E2, X100S ve X-Pro1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınlayan Fujifilm, X-E1’i v2.10, X100S’i v1.10, X-E2’yi v.1.10 ve son olarak X-Pro1’i v3.10 sürümüne yükseltmiş durumda. Genel olarak birçok performans ve genel kullanım geliştirmesiyle ayar değişiklikleri ve hata çözümleri getiren güncellemelere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oem84 5 yıl
fuji gibi yarim olsa,
hergün dahada güzelleşse,
okşarım uzuyan saçlarını,
deklanşöre basarken üzmese AF yavaş diye...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlgoMan 5 yıl oem84
oem84

fuji gibi yarim olsa,
hergün dahada güzelleşse,
okşarım uzuyan saçlarını,
deklanşöre basarken üzmese AF yavaş diye...



Sizi üzen nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Asus ROG Mars 760 ekran kartı video inceleme "Çift GPU'lu canavar testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim