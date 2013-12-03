Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus





Olympus’un 40-150mm f/2.8 Pro lens modeli, 2014’ün ikinci çeyreğinde geliyor

Fotoğraf dünyasının önemli firmalarından Olympus, gelen bilgilere göre 1,200$ civarında satacağı MFT sistem lensini 2014’ün ikinci çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Teknik detayları henüz bilinmeyen zoom lens, hatırlayacağınız üzere daha önce 2014 ilk çeyreği için gündeme geliyordu.









Fujifilm

Fujifilm, X serisi fotoğraf makinelerini yazılımsal olarak güncellendi Kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda piyasaya sunduğu X-E1, X-E2, X100S ve X-Pro1 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınlayan Fujifilm, X-E1’i v2.10, X100S’i v1.10, X-E2’yi v.1.10 ve son olarak X-Pro1’i v3.10 sürümüne yükseltmiş durumda. Genel olarak birçok performans ve genel kullanım geliştirmesiyle ayar değişiklikleri ve hata çözümleri getiren güncellemelere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

