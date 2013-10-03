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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Canon
Fantasea, Canon Powershot G16 uyumlu FG16 su altı haznesini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Su altında fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için hazırlanan yardımcı fotoğraf makinesi aksesuarlarından su alt hazneleri arasına Fantasea adlı firma tarafından eklenen FG16 isimli yeni model, Canon'un üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinden G16'yı 60 metre derinliğe kadar indirebiliyor. Makinenin bütün kontrollerine erişim imkanı veren ürün, aynı zamanda makineyi darbelere karşı da koruyabiliyor. 17 x 13 x 13.5 cm boyut ve 1.1 Kg ağırlığında hazırlanan FG16 Aralık ayında henüz açıklanmayan bir fiyat ile satışa çıkıyor.

Sony
Sony'nin NEX serisi yeni fotoğraf makineleri 16 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Bildiğiniz gibi uzun zamandır Sony'nin NEX serisi yeni fotoğraf makineleri hakkında bilgiler geliyor. Bu doğrultuda SonyAlphaRumors isimli internet sitesi tarafından yapılan habere göre Sony'nin Tayvan merkezli bir internet sitesi üzerinde ortaya çıkan "WW328261” ve “WW328262" kod adlı fotoğraf makineleri NEX-FF ve APS-C sensöre sahip yeni bir fotoğraf makinesi olabilir ve bu modeller resmi olarak 16 Ekim tarihinde resmen duyurulabilir.


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filteke 5 yıl en beğenilen
dua edin fotograf makinaları ile ilgili bölüm var, telefon haberlerinden yeterince gına geldi zaten. iyiki bu bölüm var
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3DneBandim 5 yıl
Nedir bu sonydeki sualyı aşkı
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filteke 5 yıl en beğenilen
dua edin fotograf makinaları ile ilgili bölüm var, telefon haberlerinden yeterince gına geldi zaten. iyiki bu bölüm var
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oem84 5 yıl
hocam bu kadar su alti haznesi haberini neden yapıyorsunuz?
özel bir ilginiz mi var?
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CanTnçr 5 yıl oem84
oem84

hocam bu kadar su alti haznesi haberini neden yapıyorsunuz?
özel bir ilginiz mi var?


Özel bir ilgim yok ancak ilgilenen çok fazla kişinin olduğunu biliyorum. Ayrıca elimden geldiğince yeni ürünleri tanıtmaya çalışıyorum
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