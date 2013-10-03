Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Ekim 2013"

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Canon

Fantasea, Canon Powershot G16 uyumlu FG16 su altı haznesini duyurdu

Su altında fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için hazırlanan yardımcı fotoğraf makinesi aksesuarlarından su alt hazneleri arasına Fantasea adlı firma tarafından eklenen FG16 isimli yeni model, Canon'un üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinden G16'yı 60 metre derinliğe kadar indirebiliyor. Makinenin bütün kontrollerine erişim imkanı veren ürün, aynı zamanda makineyi darbelere karşı da koruyabiliyor. 17 x 13 x 13.5 cm boyut ve 1.1 Kg ağırlığında hazırlanan FG16 Aralık ayında henüz açıklanmayan bir fiyat ile satışa çıkıyor.





Sony

Sony'nin NEX serisi yeni fotoğraf makineleri 16 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulabilir

Bildiğiniz gibi uzun zamandır Sony'nin NEX serisi yeni fotoğraf makineleri hakkında bilgiler geliyor. Bu doğrultuda SonyAlphaRumors isimli internet sitesi tarafından yapılan habere göre Sony'nin Tayvan merkezli bir internet sitesi üzerinde ortaya çıkan "WW328261” ve “WW328262" kod adlı fotoğraf makineleri NEX-FF ve APS-C sensöre sahip yeni bir fotoğraf makinesi olabilir ve bu modeller resmi olarak 16 Ekim tarihinde resmen duyurulabilir.



