Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Eylül 2013"

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Nikon

Nikon Fransa, AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR lens modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Nikon'un genel kullanım (Tak-Gez) amacıyla hazırladığı lens modeli AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR, firmanın hali hazırda satılmaktan olan AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR modelinin odak uzaklığı açısından bir üstüne konumlandırılmış durumda. Teknik olarak 17 element 12 grup lens optik dizilime, 45cm minimum netleme mesafesine, 7 diyafram bıçağına, 67mm filtre çağına, elde çekimlerde kişilere dört durak kazandırdığı belirtilen titreşim önleme sistemine (VR), dahili otomatik netleme motoruna ve maksimum F3.5 - F5.6, minimum F22.- F38 diyafram değerleriyle gelen bu lens ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlayan Nikon France, ürünün gerçek performansını ortaya koymuş durumda.





Sony

E-Mount ve FF (Tam Kare) uyumlu Zeiss Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA lens modeli ortaya çıktı

Sony'nin Almanya internet sitesinde bulunan bir PDF dosyası üzerinde ortaya çıkan Zeiss Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA, Sony'nin E-Mount bağlantı yapısı ile uyumlu olarak çalışan ilk FF (Tam Kare) lens model olacağı konuşuluyor. Firmadan 2013 sonu ya da 2014 başında gelmesi beklenen E-Mount FF fotoğraf makinesi ile tam uyumlu olarak kullanılabilecek lens, özellikle portre çekimleri için ideal bir yapı ortaya koyacak. Teknik olarak ortaya çıkan PDF doğrultusunda 61.5 x 36.5 mm boyuta, 120 gram ağırlığa ve 49mm filtre çapına sahip olduğu öğrenilen Zeiss Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA, fotoğraf dünyasında büyük merak uyandırmış durumda.



