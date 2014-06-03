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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

DpReview, Sony RX100 III ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli internet sitelerinden DpReview, Sony’nin tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz yeni kompakt fotoğraf makinesi RX100 III ile gerçek hayat şartlarında çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Özellikle açılabilir vizörü ve Zeiss 24-70mm f/1.8-2.8 (2.9 kat optik yakınlaştırma) lensiyle öne çıkan modelin sunduğu performansı burada yer alan yeni görsellerle inceleyebilirsiniz.


Nikon / Olympus

PhotographyBlog, Nikon AW120, L330, S6800 ve Olympus SH-50 fotoğraf makinesi incelemelerini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sürekli güncellenen fotoğraf odaklı internet sitelerinden PhotographyBlog, bu sefer zorlu şartlara dayanıklı Nikon AW120, genel kullanım için hazırlanan L330, S6800 ve Olympus SH-50 fotoğraf makinelerini inceledi. Yapılan testler sonucunda Olympus SH-50 ile Nikon S6800 modellerini tavsiye eden site, Nikon AW120 ile L330 modellerini ise ortalama ile ortalama altı olarak sınıflandırdı. Örnek çekimlerin de yer aldığı incelemelere buradan, buradan, buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.


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Burzum_^^ 4 yıl

G1X’in ilk cikanindan bende var – yapilma amaci dahilinde – cok memnunum.
Iki makina arasinda en onemli ozellik farki Canon’un sensoru daha buyuk. Bu fark bana Canon’u tercih ettirir.
MkII modelinin bendekinden pozitif farki lensi daha iyi. Benimki daha yuksek pixel’li ama 13MP ile bile 60x90 cm abatda baski rahat alirsin.
Buyuk sensor + dusuk MP= Canon’un pixelleri Sony’ninkilerden daha buyuk demektir - Canon isigi daha iyi alir buyuk ihtimal ile karanlik (yuksek ASA) cekim performansi cok daha iyidir.
Sony’nin ustun oldugu yerler genelde kozmetik – daha hizli seri cekim yapiyor (eger 5 kare / Saniye sana yetecek ise 10 kare cekmesinin ne onemi var).
Canon’un zoom range’i daha fazla tek makina tasiyacagina gore onemli.
Onemli eksigi Canon’da optic viewfinder yok – eger sadece ekrana bakmak seni kesmiyor ise para verip alman lazim.
Benim icin onemli bazen takiyorum cunku – Canon a eksternal flas takilabiliyor.
Ben ikisinden birini sececek olsam Canon’u secerdim.
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