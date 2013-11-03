Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon EOS-1 serisi yeni fotoğraf makinesi 2014 yılında geliyor

Hazırladığı üst seviye DSLR fotoğraf makineleri profesyoneller arasında beğenilerek kullanılan Canon, gelen yeni sızıntılara göre üst seviyeye ekleyeceği yeni bir EOS-1 fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. Yüksek mega piksel değeriyle hazırladığı belirtilen ve 2014 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulabileceği söylenen fotoğraf makinesi, Brezilya’da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası kapsamında da test edilebilir.













Sigma





Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı

Sigma'nın Art serisi içerisine Canon EF 24-105mm f/4L IS USM ve Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR lens modellerinin karşısına yeni bir alternatif olarak hazırladığı Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM’nin hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda 899$ fiyat etiketiyle satılacağı açıklanmıştı. İşte bu lensin performansını gözler önüne sermek için LensTip isimli internet sitesi tarafından yeni örnek fotoğraflar yayınlandı. Canon 1Ds Mark 2 üzerinde çekilen fotoğraflara direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.



