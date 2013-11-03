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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Canon

Canon EOS-1 serisi yeni fotoğraf makinesi 2014 yılında geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı üst seviye DSLR fotoğraf makineleri profesyoneller arasında beğenilerek kullanılan Canon, gelen yeni sızıntılara göre üst seviyeye ekleyeceği yeni bir EOS-1 fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. Yüksek mega piksel değeriyle hazırladığı belirtilen ve 2014 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulabileceği söylenen fotoğraf makinesi, Brezilya’da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası kapsamında da test edilebilir.



Sigma

Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sigma'nın Art serisi içerisine Canon EF 24-105mm f/4L IS USM ve Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR lens modellerinin karşısına yeni bir alternatif olarak hazırladığı Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM’nin hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda 899$ fiyat etiketiyle satılacağı açıklanmıştı. İşte bu lensin performansını gözler önüne sermek için LensTip isimli internet sitesi tarafından yeni örnek fotoğraflar yayınlandı. Canon 1Ds Mark 2 üzerinde çekilen fotoğraflara direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


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DH Misafiri 5 yıl
Art serisi olmasına rağmen bu lens beni tatmin etmedi açıkçası. Canon 24-105'ten çok az daha iyi sadece. Açık diyaframda köşeler yine gidik ve CA etkileri görülüyor.
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theyapici 5 yıl
Güncel model 6000 DOLAR SEVİYESİNDE XS olunca ne kadar olur bilemiyorum
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BLoWeR 5 yıl
Canon 24-105 in F/4 deki softluğu bunda yok... Çok keskin çıktıları, eğer kronik sıkıntıları yoksa, 24-105 de Canon'un canını sıkabilir...
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