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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Mart 2014"

5 yıl
8,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon’dan 2014 sonunda yeni bir makro zoom lens gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Makro ile yakından ilgilenen her kişinin bildiği MPE-65 lens modeliyle gönüllerde taht kuran Canon, gelen son bilgilere göre bu tarafta boş durmuyor ve 2014 sonunda satışa çıkabileceği belirtilen yeni bir makro zoom lens üzerinde çalışma gösteriyor. Şimdilik prototip aşamasında olduğu öğrenilen yeni lensin, 1:1 büyütme verip veremeyeceği kesinleşmemiş olsa da, 200mm odak uzaklığı ve sabit diyafram değeri ile geleceği söylenen bilgiler arasında yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir.



İnceleme

TheCameraStoreTV, Canon HF G30 ile Sony RX10 karşılaştırma videosunu yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı fotoğraf makinesi, video kamera, lens ve aksesuar incelemeleri ile tanınan önemli kanallardan TheCameraStoreTV, bu sefer farklı bir inceleme gerçekleştirerek standart video kameraların mevcut durumları hakkında faydalı bir video hazırladı. Günümüzde fotoğraf kaliteleri yanında video çekim yetenekleri de artan fotoğraf makinelerinin, standart video kameraların yerini aldığını Canon HF G30 ile Sony RX10 üzerinden örneklendiren videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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