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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
LowePro
LowePro, Photo Sport Pro 30L AW isimli yeni çanta modelini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sistemleri için ürettiği üst düzey çanta modelleri ile bilinen LowePro, Photo Sport Pro AW serisine 30L modelini ekledi.
Photo Sport 100 AW ve Photo Sport 200 AW modellerinde sonra yeni gelen 30L AW, özellikle zorlu arazi koşulları için hazırlanmış durumda. Üst düzey dayanıklılık sağlayan yırtılmaz malzemeden üretilmiş olan çanta, ağır yüklerin taşınması için geniş iç hacmine, fotoğraf makinesine yandan hızlı erişim sağlayan yapıya ve uzun yürüyüşlerde bile sırtı fazla yormayan kollara sahip. Firmanın son çıkardığı modelleri üzerinde sık sık yer verdiği çıkartılabilir içi bölümün bu model üzerinde de yer alıyor ve fotoğraf makinesi haricinde birçok farlı teknolojik ya da kişisel ürün çanta içerisinde taşınabiliyor.
Yağmur ya da kar geçirmeyerek bütün ekipmanları koruyan ve oldukça şık bir tasarıma sahip olan LowePro Photo Sport Pro 30L AW'nin, 200$ fiyat etiketine sahip olarak yabancı siteler üzerinde satışına başlanmış durumda. 
Sony
Sony, HDR-AS10 ve HDR-AS15 aksiyon kameraları için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Birçok sektörde yer aldığı gibi aksiyon kamerası pazarında da aktif olarak yer alan Sony, HDR-AS10 ve HDR-AS15 isimli aksiyon kameralarına çıkarttığı yeni yazılım güncellemeleri ile kameralara, 1920x1080/60p video çekebilme yeteneği, su altı çekimleri için daha iyi beyaz ayarı sağlayan yeni "Water Mode" seçeneği, sesiz bölgelerde çekimler için ses ayarları ve Wi-Fi üzerinden bağlanılan akıllı cihazlar ile görüntü aktarımı özelliklerini sunmaya başladı.
Sony tarafından yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz. 


Sony,  NEX serisi fotoğraf makineleri ile DSLR sistemleri karşılaştırdığı eğlenceli iki yeni reklam filmi yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin NEX serisi fotoğraf makinelerinin avantajlarını gösterdiği ve özellikle APS-C sensöre sahip DSLR fotoğraf makineleri ile karşılaştırdığı iki yeni “DSLRgear no idea” reklam filmi yayınladı. Daha önce de benzer reklam filmleri yayınlayan Sony, NEX serisi fotoğraf makinelerinin kompakt boyutları ve sunduğu diğer teknik detaylar üzerinden oldukça eğlenceli ve ilginç bir tanıtım kampanyası sürdürüyor.
Firma tarafından yayınlanan yeni reklam filmlerini aşağıdan izleyebilirsiniz.



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oem84 6 yıl
Valla bence gayet basarili reklam adamlar piyasayi cok guzel okuyo...
"Buyuk" makina, "prof" makina kafasindaki cengaverler oldukca, boyle sacma sapan reklemlarla daha cok ekmek yer sony.
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St Batuhan 6 yıl
Harbiden DSLR'a ve malum markaların ürünlerine iyi gönderme olmuş, en cüsseliyi de koymuşlar maşallah :D
Neyse yorumlayanlar tarafına dönersek, adamlar çok doğru bir reklam yapmış, ultra hiper durum olmadıktan sonra hayatımızın eksenine nex serisi gibi aynasız modelleri alabiliriz artık. Herkes DSLR sevdasından vazgeçip ultra prof olmadıktan sonra çoğu işini bunlarla halledebilir diyor. Bakın 2 olayda da max. profesyonellik yok ama yine de max kalite var. Tenis maçı üst düzey insanların katıldığı bir etkinlik değil anlaşılan kızının etkinliği ve onu çekmek istiyor, böyle bir olayda dslr yerine artık bunlar tercih edilebilir.
'Kompaktlar gibi küçük ve hafif, dslrlar kadar başarılı' derim ben buna :)
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balomer 6 yıl
sony nex hayranım sana..
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CommandPrompt 6 yıl
Bişey gözüme takıldı,konunun genel görselindeki -yani en üstteki her zaman kullanılan- ters galiba yada makineler sollarlar için ki hiç denk gelmedim solak dslr,belki vardır ama :D
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First_Person 6 yıl
Nexin hangi özelliği bir anda bu salakları usta fotoğrafçı yapıyor anlamadım...
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ozkangen 6 yıl
Reklamlar çok saçma geldi. Ben ömrümde ne öyle DSLR kullanan ne de öyle kompakt, aynasız vs. kullanan görmedim.


Fotoğrafı odaklayamıyorsan bunu al demişler resmen. NEX'i olanlara bir sözüm yok, tüm eleştirim reklama.
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zerocontrol 6 yıl
Dslr bu kadar ezilmez ki arkadaş :D
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..dEnZeL.. 6 yıl zerocontrol
zerocontrol

Dslr bu kadar ezilmez ki arkadaş :D


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..dEnZeL.. 6 yıl
kullanışlı ürünler var
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mizantropia 6 yıl
Sony ne yapmaya çalışmış anlamadım. Sanki dslr üretmiyorlar
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