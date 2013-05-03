Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

LowePro

LowePro, Photo Sport Pro 30L AW isimli yeni çanta modelini duyurdu

Fotoğraf sistemleri için ürettiği üst düzey çanta modelleri ile bilinen LowePro, Photo Sport Pro AW serisine 30L modelini ekledi.

Photo Sport 100 AW ve Photo Sport 200 AW modellerinde sonra yeni gelen 30L AW, özellikle zorlu arazi koşulları için hazırlanmış durumda. Üst düzey dayanıklılık sağlayan yırtılmaz malzemeden üretilmiş olan çanta, ağır yüklerin taşınması için geniş iç hacmine, fotoğraf makinesine yandan hızlı erişim sağlayan yapıya ve uzun yürüyüşlerde bile sırtı fazla yormayan kollara sahip. Firmanın son çıkardığı modelleri üzerinde sık sık yer verdiği çıkartılabilir içi bölümün bu model üzerinde de yer alıyor ve fotoğraf makinesi haricinde birçok farlı teknolojik ya da kişisel ürün çanta içerisinde taşınabiliyor.

Yağmur ya da kar geçirmeyerek bütün ekipmanları koruyan ve oldukça şık bir tasarıma sahip olan LowePro Photo Sport Pro 30L AW'nin, 200$ fiyat etiketine sahip olarak yabancı siteler üzerinde satışına başlanmış durumda.

Sony

Sony, HDR-AS10 ve HDR-AS15 aksiyon kameraları için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı

Birçok sektörde yer aldığı gibi aksiyon kamerası pazarında da aktif olarak yer alan Sony, HDR-AS10 ve HDR-AS15 isimli aksiyon kameralarına çıkarttığı yeni yazılım güncellemeleri ile kameralara, 1920x1080/60p video çekebilme yeteneği, su altı çekimleri için daha iyi beyaz ayarı sağlayan yeni "Water Mode" seçeneği, sesiz bölgelerde çekimler için ses ayarları ve Wi-Fi üzerinden bağlanılan akıllı cihazlar ile görüntü aktarımı özelliklerini sunmaya başladı.

Sony tarafından yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.









Sony, NEX serisi fotoğraf makineleri ile DSLR sistemleri karşılaştırdığı eğlenceli iki yeni reklam filmi yayınladı

Sony'nin NEX serisi fotoğraf makinelerinin avantajlarını gösterdiği ve özellikle APS-C sensöre sahip DSLR fotoğraf makineleri ile karşılaştırdığı iki yeni “DSLRgear no idea” reklam filmi yayınladı. Daha önce de benzer reklam filmleri yayınlayan Sony, NEX serisi fotoğraf makinelerinin kompakt boyutları ve sunduğu diğer teknik detaylar üzerinden oldukça eğlenceli ve ilginç bir tanıtım kampanyası sürdürüyor.

Firma tarafından yayınlanan yeni reklam filmlerini aşağıdan izleyebilirsiniz.







