Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony, Zeiss FE 16-35mm f/4 ZA OSS ve 28-135mm f/4 lenslerini geliştirdiğini duyurdu
Fotoğraf dünyasında özellikle son dönemde önemli adımlara imza atan Sony, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunduğu SLT sistem A77II yanında FF (Tam Kare) E-Mount uyumlu Zeiss FE 16-35mm f/4 ZA OSS ve 28-135mm f/4 lenslerini geliştirdiğini de duyurdu. Teknik detayları ve fiyatları bilinmeyen lenslerin yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor. (SAR)
Samyang
Samyang, Canon’a özel 85mm f/1.4 AE lensini yakın zamanda duyurabilir
Geçtiğimiz günlerde fotoğraf ve video odaklı beş yeni lensini duyuran Samyang, gelen son bilgilere göre 35mm f/1.4 AE gibi mikroişlemci barındıran (Otomatik pozlama ve netleme değeri okuması için) Canon’a özel 85mm f/1.4 AE üzerinde de çalışma yürütüyor. Şimdilik teknik detayları bilinmeyen lensin kısa süre içerisinde görücüye çıkartabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Firmanın aynı zamanda Rokinon haricindeki Walimex, Opteka, Falcon, Vivitar ve Bower gibi isimlerdeki lens stoklarını azaltmak istediği söyleniyor. (CW)
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