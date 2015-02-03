Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Şubat 2015"

Haber Editörü
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Canon
Canon'dan mega piksel canavarı iki yeni gövde geliyor
Nikon'un 36MP çözünürlük sunan DSLR fotoğraf makinelerine tüketicilerin beklediği cevabı veremeyen Canon, ortaya çıkan yeni bilgilere göre EOS 5DS ve EOS 5DS R model isimli iki yeni DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. Teknik olarak birbirlerinden AA (Düşük geçiş filtresi) ile ayrılan fotoğraf makinelerinin en dikkat çekici özellikleri ise 50.6 (Toplam 53) mega piksellik bir Full Frame yani tam kare CMOS sensör ile gelecek olmaları. Bu yüksek çözünürlük ile hem baskı hem de dijital düzenleme tarafında çok ciddi bir alternatif oluşturması beklenen EOS 5DS ve EOS 5DS R'ın diğer teknik detayları ise Canon Rumors'un son güncellemeleri doğrultusunda şu şekilde sıralanıyor;
- Çift Digic 6 işlemci
- 61 noktalı otomatik netleme sistemi (41 nokta çapraz)
- 3.2-inç 1.04 milyon piksel LCD ekran
- CF, SD, SDHC, SDXC hafıza kartı desteği
- 1.3x ve 1.6x kesme modları
- 100% görüş alanı
- 252 noktadan TTL ölçüm sistemi (150,000 piksel RGB-TR)
- Full HD 30fps video çekim
- 152 x 116.4 x 76.4mm gövde boyutu
- CIPA standartlarına göre 930 gram gövde ağırlığı
- LP-E6N / LP-E6 batarya kullanımı
- EOS iSA sistemi
- 1/200 flaş senkron hızı
- Canlı önizleme modunda yüz tanıma desteği
- Harici mikrofon çıkışı
- Mini HDMI çıkışı
- Saniyede 5 kare seri çekim hızı
- 30 - 1/8000 enstantane ve ISO 100-6400 aralık değerleri
Önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılması beklenen Canon EOS 5DS ve EOS 5DS R modellerinin Canon'un elini ciddi oranda güçlendireceği söylenenler arasında yer alıyor.
İnceleme
Venus Optics 60mm f/2.8 Ultra-Makro lens modelinin ilk video incelemesi yayınladı
Kısa süre önce satışa sunulan dünyanın sonsuza netleme yapabilen tek 2:1 büyütme (Piyasada yer alan birçok makro lens 1:1 büyütme verebiliyor) özellikli makro lensi Venus Optics 60mm f/2.8 Ultra-Makro için ilk video inceleme YouTube üzerinde kullanıcıların beğenisine sunuldu. Dünyanın en çok tanınan makro fotoğrafçılarından Thomas Shahan tarafından hazırlanan video kapsamında özellikle gövde yapısı ve sunduğu keskinlik seviyesiyle büyük beğeni toplayan makro lens, bildiğiniz üzere Canon EF, Nikon F, Sony Alpha ve Pentax K bağlantı yapısına sahip fotoğraf makineleriyle aktif olarak kullanılabiliyor. Fotoğraf yanında video kalitesi de oldukça adından söz ettiren Venus Optics 60mm f/2.8, harici olarak takılabilecek makro uzatma tüpleri sayesinde 4:1 gibi büyütme değerlerine de çıkış yapabiliyor. Örnek fotoğrafların da yer aldığı lensin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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türkiyede nereden bulabiliriz bilemiyorum
Canon bu sefer olmuş 4K da oluverseysi iyiydi.
haberler için teşekkürler
canon 4k kaydı makinaya eklemeli yoksa diğer markalar alıp başını gidiyor yetişmesi gerek
Araya askerlik sürecim girdiği için haberler kalmıştı. Bundan sonra bir aksilik olmaz ise son hız devam
Meium formatların fiyatı ortada. Canon bu gövdeyi 10binden çıkartabilir bence ki o konumda olması daha iyi olur. Bu gövdeyi herkes kullanmak isteyebilir ama ot çöp böcek çekenlere gelmez :)
Edit: 379 dolar diye söz vermiş şirket.