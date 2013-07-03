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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Pentax       
DpReview, Pentax MX-1 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yeni fotoğraf makineleri ile veri tabanını güncellemeye devam eden DpReview'in yeni konuğu Pentax MX-1 fotoğraf makinesi oldu. Oldukça ayrıntılı olarak yapılan inceleme sonucunda ortalama puanı %74 olarak belirlenen ve Gümüş Ödül almaya hak kazanan fotoğraf makinesi, özellikle fotoğraf ve gövde kalitesi açısından büyün beğeni topladı.
Site tarafından yapılan ayrıntılı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
Canon 70D fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar ve videolar yayınladı 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon tarafından resmi olarak dün sabah saatlerinde duyurulan 70D fotoğraf makinesi, özellikle yeni sensörü ve otomatik netleme sistemi ile dikkat çekiyor. Uzun zamandır merakla beklenen model hakkında örnek fotoğraflar ve videolar yayınlayan firma, 70D DSLR fotoğraf makinesinin performansını gözler önüne sermiş durumda.
Örnek fotoğraflara ve videolara buradan ulaşabilirsiniz. 

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zerocontrol 5 yıl
70D nin fotoğrafları bence gayet başarılı özellikle kuş ve saksafon çalan adam (3200 ISO göze çarpan noise belirtisi yok)gerçekten etkileyici.
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First_Person 5 yıl
O kadar güzel lensler kullanıyorlar ki, aynı şartlarda iso 100 ve 400'le çekilen fotoğraflarda, 70D yerine mesela 450D kullansalar fark ne kadar olurdu merak ediyorum.
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renklem 5 yıl
Canon 70D'nin fotoğrafların keskinlikleri segmenttaşı Nikon D7100'e göre daha kötü. Nikon D7100 daha iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor.
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