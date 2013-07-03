Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Temmuz 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Pentax

DpReview, Pentax MX-1 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Yeni fotoğraf makineleri ile veri tabanını güncellemeye devam eden DpReview'in yeni konuğu Pentax MX-1 fotoğraf makinesi oldu. Oldukça ayrıntılı olarak yapılan inceleme sonucunda ortalama puanı %74 olarak belirlenen ve Gümüş Ödül almaya hak kazanan fotoğraf makinesi, özellikle fotoğraf ve gövde kalitesi açısından büyün beğeni topladı.

Site tarafından yapılan ayrıntılı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

Canon 70D fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar ve videolar yayınladı

Canon tarafından resmi olarak dün sabah saatlerinde duyurulan 70D fotoğraf makinesi, özellikle yeni sensörü ve otomatik netleme sistemi ile dikkat çekiyor. Uzun zamandır merakla beklenen model hakkında örnek fotoğraflar ve videolar yayınlayan firma, 70D DSLR fotoğraf makinesinin performansını gözler önüne sermiş durumda.

buradan ulaşabilirsiniz. Örnek fotoğraflara ve videolaraulaşabilirsiniz.