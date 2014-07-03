Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
Panasonic GH4’ün 1.1 güncellemesini yayınladı
Son dönemin önemli isimlerinden Panasonic, 4K video çekimi yapabiliyor olmasıyla kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesi yakalayan fotoğraf makinesi GH4’ü yazılımsal olarak 1.1 sürümüne güncelledi. İndirme bağlantısı burada yer alan bu yeni güncellemeyle makinenin video kayıt performansı ve kararlılığı ciddi oranda geliştirildi.
Sigma
Sigma, MFT bağlantı yapısına sahip yeni Art lenslerini Photokina kapsamında görücüye çıkartabilir
Fotoğraf dünyasının sayılı lens üreticilerinden Sigma, 43Rumors sitesinin son haberine göre Micro Four Thirds bağlantı yapısına sahip yeni Art serisi lenslerini Photokina kapsamında görücüye çıkartmaya hazırlanıyor. Detayları belli olmayan lenslerin hızlı diyafram değerlerine sahip olacakları ve tasarımsal olarak bağlantı bölümü haricinde herhangi bir değişiklik almayacakları açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. (43r)
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MFT için diyor, dikkat ettiyseniz.