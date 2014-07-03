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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic GH4’ün 1.1 güncellemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemin önemli isimlerinden Panasonic, 4K video çekimi yapabiliyor olmasıyla kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesi yakalayan fotoğraf makinesi GH4’ü yazılımsal olarak 1.1 sürümüne güncelledi. İndirme bağlantısı burada yer alan bu yeni güncellemeyle makinenin video kayıt performansı ve kararlılığı ciddi oranda geliştirildi.


Sigma

Sigma, MFT bağlantı yapısına sahip yeni Art lenslerini Photokina kapsamında görücüye çıkartabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının sayılı lens üreticilerinden Sigma, 43Rumors sitesinin son haberine göre Micro Four Thirds bağlantı yapısına sahip yeni Art serisi lenslerini Photokina kapsamında görücüye çıkartmaya hazırlanıyor. Detayları belli olmayan lenslerin hızlı diyafram değerlerine sahip olacakları ve tasarımsal olarak bağlantı bölümü haricinde herhangi bir değişiklik almayacakları açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. (43r)


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theyapici 4 yıl
hele bir art 85 ve 135 cıksın 50 felan yalan yani otus performansı vermese de 50 art epeyce iddialı
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Ed - 4 yıl theyapici
theyapici

hele bir art 85 ve 135 cıksın 50 felan yalan yani otus performansı vermese de 50 art epeyce iddialı

MFT için diyor, dikkat ettiyseniz.
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