Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Ağustos 2013"

5 yıl
372
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Olympus
Olympus E-M1 için resmi bir internet sayfası oluşturuldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Firmanın teknik olarak 16MP ( E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün Anti Aliasing filtresi olmayan hali) sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip yeni amiral gemisi E-M1 için resmi bir internet sayfası oluşturuldu. Yakında geliyor ibaresi ile hazırlanan site, fotoğraf makinesini bekleyen kişileri daha fazla heyecanlandırmış durumda. 

Yayına sokulan Olympus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Olympus, E-M1 fotoğraf makinesi yanında aynı zamanda 40-150mm f/2.8 lens modelini de duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Uzun zamandır bilgileri gelen MFT sistem E-M1 fotoğraf makinesinin duyurulmasına sayılı günler kala firmadan yeni lens dedikoduları da gelmeye devam ediyor. Daha önce E-M1 ile beraber M.Zuiko Digital 12-40mm F2.8 PRO lens modelini tanıtacağını öğrendiğimiz Olympus, gelen son bilgilere göre yine MFT sistemler ile uyumlu olarak hazırladığı M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 lens modelini de 10-11 Eylül arasında yapılacak etkinlik kapsamında duyurmaya hazırlanıyor. Teknik bilgileri henüz belli olmayan lensin, 1200$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
NOT: Görsel "Olympus Zuiko 50-200mm f/2.8-3.5 Digital ED SWD Lens" modeline aittir.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grafiker 5 yıl
Olympusun lensleri gerçekten keskin ve doğru kararlılıkta çalışıyor:) ama lensleri ülkemizde bulmak oldukça zor du bir zamanlar şimdi nasıl bilmiyorum ama kullanması keyifli ekipmandır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 5 yıl
Sony NEX-6 ve bazı E-Mount lensler için yeni yazılım çıktı. Onuda ben haber vereyim bari..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "İsminde 2 olup 3 kişinin sunduğu" Bilim ve Teknoloji Programı 5 yıl İşTeknik: "Atıl dizüstü bilgisayarınızı 2. monitör yapın" video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim