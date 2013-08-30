Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Ağustos 2013"

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Olympus

Olympus E-M1 için resmi bir internet sayfası oluşturuldu





Firmanın teknik olarak 16MP ( E-M5 fotoğraf makinesi içerisinde kullanılan görüntüleme sensörünün Anti Aliasing filtresi olmayan hali) sensöre, 81 otomatik netleme noktasına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 1/320 saniye flaş senkron hızına, 1/8000-60s enstantane hızına, 3-inç hareketli LCD ekrana, 2,36 milyon piksel elektronik vizöre, MFT sistem yapısına, 122mm × 68mm × 37mm ölçülere ve 430 gram ağırlığa sahip yeni amiral gemisi E-M1 için resmi bir internet sayfası oluşturuldu. Yakında geliyor ibaresi ile hazırlanan site, fotoğraf makinesini bekleyen kişileri daha fazla heyecanlandırmış durumda.





Yayına sokulan Olympus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Olympus, E-M1 fotoğraf makinesi yanında aynı zamanda 40-150mm f/2.8 lens modelini de duyurabilir

Uzun zamandır bilgileri gelen MFT sistem E-M1 fotoğraf makinesinin duyurulmasına sayılı günler kala firmadan yeni lens dedikoduları da gelmeye devam ediyor. Daha önce E-M1 ile beraber M.Zuiko Digital 12-40mm F2.8 PRO lens modelini tanıtacağını öğrendiğimiz Olympus, gelen son bilgilere göre yine MFT sistemler ile uyumlu olarak hazırladığı M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 lens modelini de 10-11 Eylül arasında yapılacak etkinlik kapsamında duyurmaya hazırlanıyor. Teknik bilgileri henüz belli olmayan lensin, 1200$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. NOT: Görsel "Olympus Zuiko 50-200mm f/2.8-3.5 Digital ED SWD Lens" modeline aittir. (43)