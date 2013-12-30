Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon D4’ün halefi D4s ismine sahip olabilir

Nikon hali hazırda satılmakta olan amiral gemisi D4, bildiğiniz üzere uzun zamandır yenilenme haberleriyle gündeme geliyor. Şimdiye kadar D4X ismiyle geleceği konuşulan yeni üst seviye DSLR fotoğraf makinesi, Nortlight Images sitesinin elde ettiği bilgilere göre D4s ismiyle karşımıza çıkacak ve bir yenilemeden öte tamamen yeni bir model olarak satışa sunulacak. Ayrıca tahmini olarak Nikon’un megapiksel değerine bağlı olarak iki farklı model de hazırlayabileceği konuşuluyor.













Sony





Sony’nin ILCE-5000 isimli fotoğraf makinesi NCC üzerinde kayıt altına alındı

Fotoğraf dünyasının önemli firmalarından Sony’nin geçtiğimiz dönemde de bazı bilgileri ortaya çıkan ILCE-5000 isimli fotoğraf makinesi için Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) üzerinde bir kayıt başvurusu yapıldı. Kablosuz bağlantı kapasitesine sahip fotoğraf makineleri için gerek bu başvuru sonrası yeniden konuşulmaya başlanan A5000, büyük ihtimalle Cp+ 2014 fuarında kullanıcıların beğenisine çıkacak ve NEX serisi ile benzer bir gövde yapısına sahip olacak.



