Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Ekim 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus





DpReview, Olympus’un üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi Stylus 1’i masaya yatırdı

Fotoğraf dünyasının içerik bakımından sağlam sitelerinden DpReview, Olympus’un resmi olarak dün tanıtılan sabit lensli ve retro görünümlü yeni fotoğraf makinesi için hazırladığı ayrıntılı incelemesini yayınladı. Teknik olarak 1.7-inç arka aydınlatmalı 12 mega piksel CMOS sensöre, TruePic VI görüntü işlemcisine, 10.7 kat optik yakınlaştırma sağlayan 28-300mm F/2.8 lense, optik görüntü sabitleme teknolojisine, 1920 x 1080 piksel yani Full HD 30p video kayıt kapasitesine ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olan makine ile çekilmiş örnek fotoğrafların da bulunduğu inceleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.









Sigma





DigitalRev, Sigma 18-35mm F/1.8 DG HSM video incelemesini yayınladı

Görüntüleme sektörünü içerisinde yeni çıkan ürünler hakkında hazırladığı tanıtım videoları ile adından sıkça söz ettiren DigitalRev’den Kai, bu sefer özellikle sabit F/1.8 diyafram değeriyle ilk çıktığı zaman çok fazla konuşulan Sigma 18-35mm F/1.8 DG HSM lens incelemesini yayınladı. Aynı zamanda Sigma’nın ince lens ayarlamalarına izin veren USB Stand ürünün de tanıtıldığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



