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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Ekim 2013"

5 yıl
331
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Olympus

DpReview, Olympus’un üst seviye yeni kompakt fotoğraf makinesi Stylus 1’i masaya yatırdı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının içerik bakımından sağlam sitelerinden DpReview, Olympus’un resmi olarak dün tanıtılan sabit lensli ve retro görünümlü yeni fotoğraf makinesi için hazırladığı ayrıntılı incelemesini yayınladı. Teknik olarak 1.7-inç arka aydınlatmalı 12 mega piksel CMOS sensöre, TruePic VI görüntü işlemcisine, 10.7 kat optik yakınlaştırma sağlayan 28-300mm F/2.8 lense, optik görüntü sabitleme teknolojisine, 1920 x 1080 piksel yani Full HD 30p video kayıt kapasitesine ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olan makine ile çekilmiş örnek fotoğrafların da bulunduğu inceleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


Sigma

DigitalRev, Sigma 18-35mm F/1.8 DG HSM video incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme sektörünü içerisinde yeni çıkan ürünler hakkında hazırladığı tanıtım videoları ile adından sıkça söz ettiren DigitalRev’den Kai, bu sefer özellikle sabit F/1.8 diyafram değeriyle ilk çıktığı zaman çok fazla konuşulan Sigma 18-35mm F/1.8 DG HSM lens incelemesini yayınladı. Aynı zamanda Sigma’nın ince lens ayarlamalarına izin veren USB Stand ürünün de tanıtıldığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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