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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sigma

Sigma, Canon uyumlu 120-300 f/2.8 DG OS HSM için yazılım güncellemesi yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli isimlerinden Sigma, Canon uyumlu 120-300 f/2.8 DG OS HSM lensi için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Profesyonel bir fotoğrafçının keşfi sonrası ortaya çıkan Canon EOS-1D Mark III ile Canon EOS-1D Mark IV temelli netleme kararlılığı ve otomatik netleme performans sorunları çözülen lens, böylece çok daha iyi bir seçenek haline geldi. Sigma USB DOCK ve Sigma Optimization Software temelinde yapılabilen güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Olympus

Olympus, video temelli fotoğraf eğitim serisi başlattı
Retro tasarımlı OMD serisi ile ciddi bir kullanıcı kitlesi elde eden Olympus, “www.getolympus.com” isimli internet sitesi üzerinde video temelli fotoğraf eğitim serisi başlattı. Manzara, vahşi yaşam ve doğa çekimleri olmak üzere üç farklı bölüm halinde ilk sezonu hazırlanan eğitimlere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. İkinci sezonda ise “ışık boyama” tekniği hakkında ayrıntılı içeriklerin geleceği belirtiliyor.


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