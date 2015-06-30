Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Haziran 2015"

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Fujifilm

Fujifilm X-T1'in beklenen 4.0 güncellemesi kullanıma sunuldu

X-Sistem aynasız fotoğraf makineleri ile önemli işlere imza atan Fujifilm, X-T1 için uzun zaman önce müjdelenen 4.0 kodlu yeni yazılım güncellemesini sonunda yayınladı. Güncellemenin yenilikleri Fujifilm Türkiye'nin verdiği bilgilere göre şu şekilde sıralanıyor;

1 – YENİ AF SİSTEMİ





a) Bölge ve Geniş/İzleme modları, hareket eden konular için zahmetsiz bir yakalama sağlar.





AF sistemi, hızlı ve tutarlı 49 noktalı netleme sistemine ek olarak geliştirilen ve 77 otomatik netleme noktası kullanan yeni Bölge ve Geniş/İzleme modlarıyla hareket eden konuları yakalamada hatırı sayılır bir gelişme sağlanmıştır.





Bölge modu, 77 noktalı AF alanı içinden 3x3, 5x3 ya da 5x5’lik alanlar seçmeye olanak sağlar. AF-C sürekli netleme moduyla birleştiğinde kameranız seçili alan içindeki konuyu takip etmeye devam eder. Merkezdeki 3x3 ve 5x3’lük alanlar faz algılama piksellerini kullanarak özellikle ekstra hızlı bir netleme sağlar.

Geniş/İzleme modunda kameranız 77 noktalı netleme alanında (AF-S modunda Geniş) tespit edilen odaktaki netlenmiş alanı gösterir ve tüm 77 noktalı netleme alanı içinde (AF-C modunda İzleme) odaklanmış konuyu takip eder.





b) AF kesinliği iyileştirmesi.





Tek noktalı AF, konu uzaklığını daha kesin biçimde algılamak için odak alanını küçük parçalara böler. Faz algılama pikselleri mevcut olan 2.5EV algılama menzilinden 0.5EV algılama menzil değerine geliştirilmiştir ve bu da düşük ışık koşullarında ve düşük kontrastlı konularda daha hızlı netleme sağlar.





c) Göz Algılama AF.





Yeni yazılım Fujifilm Göz Algılama AF isimli bir yenilik sunar. Bu yenilikle birlikte kişinin gözleri algılanır ve odaklanır. Bu özellik açık diyafram ile mükemmel portre çekimleri gibi zor koşullarda kolaylıkla netleme yapmanızı sağlar.





d) Otomatik Makro Modu





Artık yakın plan çekimleri için Makro tuşuna basmanıza gerek yok. Yeni yazılımla birlikte gelen Otomatik Makro özelliği geleneksel AF hızını korurken otomatik olarak makro moduna geçmeyi sağlar. Bu güncelleme ile birlikte önceden atanmış makro tuşunu kullanmanıza gerek kalmayacak ve bu tuşa başka bir özellik atayabileceksiniz.





2 – DİĞER YENİLİKLER





a) Gelişmiş Enstantane Tekerleği





Mevcut yazılımda 30-2sn ile sınırlı değerleri, yeni yazılımla birlikte enstantane tekerleği T konumunda ve enstantane türü Mekanik+Elektronik konumuna getirildiğinde 30-1/32000sn arası tüm enstantane değerlerini kullanabilirsiniz. Bu yenilik kamera pozisyonunu değiştirmeden daha geniş bir alanda enstantane hızını değiştirmenize imkan verir ve özellikle Battery Grip (VG-XT1) ile birlikte dikey konumda çekim yaparken rahatlık sağlar.





b) Manuel modda Pozlama Telafisi





ISO Otomatik ayarıyla birlikte manuel pozlama modunda çekim yaparken pozlama telafisi tekerleğini kullanabilirsiniz.





c) Görüşü artırmak için kılavuz çizgilerde inceltme





Konuyu daha rahat görebilmek için kılavuz çizgilerde inceltmeye gidildi.





d) “Sessiz Mod” ismi “Ses & Flaş Kapalı” şeklinde değiştirildi.

Güncellemeye direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

DigitalRevTV, Canon 5Ds ve 5Ds R için video inceleme yayınladı

YouTube'un 1 milyon abone barajını aşan fotoğraf odaklı önemli kanallarından DigitalRevTV, bu sefere Canon'un 50 megapiksel çözünürlük değerleriyle dikkat çeken yeni DSLR fotoğraf makineleri 5Ds ile 5Ds R'ı inceledi. Beklendiği doğrultuda verdikleri detay ile beğeni toplayan makinelerin performansını aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.





İnceleme

PhotographyBlog, Zeiss Otus 85mm f/1.4 Planar T* lens incelemesini yayınladı





Fotoğraf dünyasının en aktif platformlarından PhotographyBlog, bu sefer Zeiss'in Otus 85mm f/1.4 Planar T* lens modelini inceledi. Odak uzaklığı, diyafram değeri ve sunduğu fotoğraf kalitesiyle porte fotoğraflar için inanılmaz bir seçim oluşturan lens, PhotographyBlog'dan da büyük taktir topladı ve 5 üzeri 4.5 puan almayı başardı. Örnek fotoğrafların yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.