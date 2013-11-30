Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Kasım 2013"

5 yıl
352
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon 
Canon, gelen bilgilere göre 2014 yılına fotoğraf makinesi açısından iyi hazırlanıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının bir numaralı ismi Canon, uzun zamandır parça parça bilgileri gelen 6D Mark II, 5D Mark IV, yeni EOS-1 ve EOS-1S fotoğraf makineleri üzerinde söylendiği kadarıyla ciddi oranda çalışma gösteriyor. FF yani Tam Kare sensör yapısıyla hazırlanan modellerin 2014 yılı içerisinde satışa sunulacağı düşünülüyor ve aynı zamanda orta format Canon fotoğraf makinesi beklentileri de yeni yıl için devam ediyor.


Nikon

Nikon, yeni aynasızı V3’ü CES 2014 fuarında resmi olarak duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün bir diğer önemli ismi Nikon, 1 serisi içerisine dahil edeceği V3 model isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini beklentiler doğru çıkarsa 2014 CES fuarı kapsamında resmi olarak duyuracak. Tasarımsal olarak firmanın üst seviye kompakt fotoğraf makinesi Coolpix P7800’e benzeyeceği belirtilen V3, ayrıca Hot Shoe yuvasıyla SB-300 tepe flaş modeline de destek verecek.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serkanozg 5 yıl
2015 den önce markette 5dMMMM veya 6D II beklenmemeli hala güçlü makinalar.Belki 2014 sonbaharında tanıtılıp 2015 başı satışa sunulabilir.
ayrıca 5d yenilenmeden 6d yi yeniemezler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 5 yıl
yuksek mp ve dr konusunda yeni sensörden cok beklentimiz var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Snapdragon 805, Galaxy S5 haberleri, 8 çekirdekli "gerçek" mobil işlemci, en hızlı Android telefon ve dahası... 5 yıl 2si1 "ps4.inceleme.1080P.Bluray.rip.KillaNiga.torrent" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim