Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

Canon, gelen bilgilere göre 2014 yılına fotoğraf makinesi açısından iyi hazırlanıyor

Fotoğraf dünyasının bir numaralı ismi Canon, uzun zamandır parça parça bilgileri gelen 6D Mark II, 5D Mark IV, yeni EOS-1 ve EOS-1S fotoğraf makineleri üzerinde söylendiği kadarıyla ciddi oranda çalışma gösteriyor. FF yani Tam Kare sensör yapısıyla hazırlanan modellerin 2014 yılı içerisinde satışa sunulacağı düşünülüyor ve aynı zamanda orta format Canon fotoğraf makinesi beklentileri de yeni yıl için devam ediyor.









Nikon





Nikon, yeni aynasızı V3’ü CES 2014 fuarında resmi olarak duyurabilir

Sektörün bir diğer önemli ismi Nikon, 1 serisi içerisine dahil edeceği V3 model isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini beklentiler doğru çıkarsa 2014 CES fuarı kapsamında resmi olarak duyuracak. Tasarımsal olarak firmanın üst seviye kompakt fotoğraf makinesi Coolpix P7800’e benzeyeceği belirtilen V3, ayrıca Hot Shoe yuvasıyla SB-300 tepe flaş modeline de destek verecek.







