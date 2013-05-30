Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

Canon, 90 milyona ulaşan EF lens üretim sayısını kutluyor

Dünyanın en büyük görüntüleme firmalarından Canon'un 1987 yılında üretimine başladığı EF serisi lens modelleri 90 milyon üretim sayısına ulaştı. Birçok profesyonel ya da amatör fotoğrafçı tarafından severek kullanılan, DSLR ve aynasız sistemlerle uyumlu lensleri yanında üst seviye sinema lensleriyle de birçok video çekimi içerisinde yer alan firma, mevcut teknolojilerini geliştirmeye ve yeni teknolojiler üretmeye devam ediyor.





Canon, EOS-1D X, 1D Mark IV ve 1Ds Mark III modellerine yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

Fotoğraf makinelerini yazılımsal olarak güncellemeye devam eden Canon'un EOS-1D X, 1D Mark IV ve 1Ds Mark III lens modelleri için çıkarttığı yeni güncellemeler, EOS-1D X modelini 1.2.4 sürümüne, 1D Mark IV modelini 1.1.3 sürümüne, 1Ds Mark II modelini ise 1.2.2 sürümüne güncelliyor.

Canon EOS 1Ds Mark III ve 1D Mark IV üst seviye DSLR fotoğraf makineleri için firmanın yeni EF 200-400mm F4L USM Extender 1.4X lens modelinin desteğini ekleyen güncellemeler, EOS-1D X modeline Canon'un Speedlite flaşları ile meydana gelen netleme problemine çözüm getiriyor.

Canon tarafından yayınlanan yeni güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.

DxOMark

DxOMark, AF-S Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR, Canon EF 500mm ve Canon 600mm f/4L IS II USM lenslerin test sonuçlarını yayınladı

Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, yaptığı testlerde lens modellerini keskinlik, renk sapması, bozulma ve köşe kararma performanslarına göre değerlendirerek ortalama puanlarını belirliyor. Son olarak AF-S Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR, Canon EF 500mm ve Canon 600mm f/4L IS II USM modellerini ayrıntılı olarak inceleyen site, veri tabanına üç yeni model daha eklemiş oldu.

DxOMark tarafından yayınlanan AF-S Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR, Canon EF 500mm ve Canon 600mm f/4L IS II test sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kodak

Kodak’ın MFT sistem fotoğraf makinesi S1 hakkında yeni görseller yayınladı

Yakın zamanda isim hakları konusunda "JK Imaging" isimli bir şirket ile lisans anlaşması imzalayan Kodak'ın Micro Four System fotoğraf makinesi S1 hakkında yeni görseller yayınladı. Daha önce ortaya çıkan görseller ile arasında tasarımsal açıdan değişiklik olmayan model, öğrendiğimiz kadarıyla CMOS sensöre ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine sahip. Lensleri değiştirilebilen Kodak S1 MFT fotoğraf makinesinin çıkış tarihi ya da resmi fiyatı da henüz bilinmiyor.

Makine hakkında yayınlanmış bütün görsellere buradan ulaşabilirsiniz.



