Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Mayıs 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Tamron





Tamron, 30mm F/2.8 VC Makro lens için patent aldı

Sektörün önemli lens üreticileri arasında yer alan Tamron, Egami tarafından bulduğu kadarıyla APS-C sensörlü aynasız fotoğraf makinelerine özel 30mm F/2.8 VC Makro lens modeli için patent altı. Patent detaylarına göre netleme sırasında ön elementi uzamayan lens, 30mm odak uzaklığına rağmen konan VC yani titreşim önleme sistemiyle de dikkat çekiyor. 30mm F/2.8 VC Makro’nun satış tarihi ya da fiyatı hakkında açıklanmış bir bilgi ise henüz bulunmuyor. (EG)









Canon





Canon 1D X Mark 2, 2015 yılında gelebilir

Canon’un üst seviye FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 1D X, görünüşe göre 2015 yılı içerisinde yerini 1D X Mark 2’ye bırakmaya hazırlanıyor. Nortlight-Images sitesinin farklı kaynaklardan aldığı bilgilere göre New York merkezli bazı fotoğraf stüdyolarında test edilmeyen başlanan Mark 2, 5D Mark 3 ile benzer olarak 22MP çözünürlüğünde dosyalar üretebiliyor ancak çok daha iyi renk doğruluğu, detay ve düşük moire ortaya koyuyor.







