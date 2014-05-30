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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Mayıs 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Tamron

Tamron, 30mm F/2.8 VC Makro lens için patent aldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli lens üreticileri arasında yer alan Tamron, Egami tarafından bulduğu kadarıyla APS-C sensörlü aynasız fotoğraf makinelerine özel 30mm F/2.8 VC Makro lens modeli için patent altı. Patent detaylarına göre netleme sırasında ön elementi uzamayan lens, 30mm odak uzaklığına rağmen konan VC yani titreşim önleme sistemiyle de dikkat çekiyor. 30mm F/2.8 VC Makro’nun satış tarihi ya da fiyatı hakkında açıklanmış bir bilgi ise henüz bulunmuyor. (EG)


Canon

Canon 1D X Mark 2, 2015 yılında gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un üst seviye FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 1D X, görünüşe göre 2015 yılı içerisinde yerini 1D X Mark 2’ye bırakmaya hazırlanıyor. Nortlight-Images sitesinin farklı kaynaklardan aldığı bilgilere göre New York merkezli bazı fotoğraf stüdyolarında test edilmeyen başlanan Mark 2, 5D Mark 3 ile benzer olarak 22MP çözünürlüğünde dosyalar üretebiliyor ancak çok daha iyi renk doğruluğu, detay ve düşük moire ortaya koyuyor.

Not: Görsel temsilidir. (NI)


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zerocontrol 4 yıl
1Dx tam bir canavar çok seri çekimler yapabiliyor.Bunun yanı sıra yanlış hatırlamıyorsam 32,000 gibi yüksek ISO larda noise günü kurtarmaya yeterliydi. İkinci versiyonunda bunları geliştirirlerse tadından yenmez.Tamron 30mm makro lensi ne kadar kullanışlı olur deneyip görmek lazım
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Asarhaddon 4 yıl
"30 mm 2.8 vc lens" Tamron bunu üretime koyarsa niçin ve neden üretir? Şöyle bakıyorum bu aralıkta vc çok gerekli değil ekstra büyüklük ve fiyat demek hadi ona evet diyelim diyafram deseniz kırpık sensör için kesinlikle yeterli değil f2 olsa neyse üçüncüsü her firmada bu lensin kuvvetli alternatifleri var Nex'te 35 1.8 Fuji'de 35 1.4
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ozturert 4 yıl Asarhaddon
Asarhaddon
"30 mm 2.8 vc lens" Tamron bunu üretime koyarsa niçin ve neden üretir? Şöyle bakıyorum bu aralıkta vc çok gerekli değil ekstra büyüklük ve fiyat demek hadi ona evet diyelim diyafram deseniz kırpık sensör için kesinlikle yeterli değil f2 olsa neyse üçüncüsü her firmada bu lensin kuvvetli alternatifleri var Nex'te 35 1.8 Fuji'de 35 1.4

Tamron'unki makro ama.
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