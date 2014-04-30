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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm’in yüksek hızlı geniş açı lensi “XF 16mm F/1.4” çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in geçmiş dönemde yayınladığı lens haritasında görülen ancak hakkında herhangi bir ayrıntı bulunmayan yüksek hızlı geniş açı lens modelinin, FujiRumors’un sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre XF 16mm F/1.4 (35mm eşdeğeri 24mm) olduğu açıklandı. Aynı haritada yer alan süper telefoto zoom lensin ise XF 16mm F/1.4 kadar kesin olmasa da XF 120-40mm OIS olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. XF 18-135mm F/3.5-5.6’nın ise daha hızlı olarak F/3.5-4.8 diyafram değeriyle hazırlandığı yine gelen bilgiler arasında. (FR)


Sony

Steve Huff, “000001” seri numaralı ilk Mitakon 50mm f/0.95 FE’yi kutudan çıkarttı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının yakında tanıdığı isimlerden Steve Huff, Mitakon’un FF (Tam Kare) sensörlü Sony E-Mount fotoğraf makineleri A7, A7R ve A7S’e özel olarak geliştirdiği 50mm f/0.95 FE lensi için ilk videosunu yayınladı ve “000001” seri numaralı versiyonu kutudan çıkarttı. Teknik olarak özellikle sunduğu F/0.95 diyafram değeriyle dikkat çeken ve böylece üst düzey düşük ışık performansı ortaya koyabilen manuel lens, 50mm sabit odak uzaklığıyla da portre çekimleri için ideal bir yapısı sunuyor ve 10 element 7 grup optik dizilim, F/16 minimum diyafram değeri, 58mm filtre çapı, 720 gram ağırlık ve 87 x 68.5mm boyut gibi detaylar ile geliyor. 799$ fiyat etiketine rağmen oldukça şık bir taşıma çantasıyla gelen Mitakon 50mm f/0.95’in ilk ön incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Steve Huff, detaylı incelemenin kısa süre içerisinde geleceğini belirtiyor.

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