Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Nisan 2015"

4 yıl
1,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony
Carl Zeiss'in Flickr yüklemelerinde 56MP'lik Sony sensörü ortaya çıktı 

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Dünyanın en önemli lensler üreticilerinden Carl Zeiss, geçtiğimiz günlerde E-Mount FF (Tam Kare) Sony fotoğraf makineleri için üzerlerinde OLED ekran yer alan Batis isimli iki yeni lens duyurusunu gerçekleştirmişti. Bu lensleriyle çekilmiş örnek fotoğrafları Flickr üzerinde tam boyutlarıya paylaşan Zeiss, fotoğraflardan bir tanesini eğer yazılımsal olarak bir artış yapılmadıysa 8910 x 6300 piksel çözünürlükte yükledi. Bu değerin 56 megapiksel çözünürlük seviyesine eşit olduğunu belirten PhotoRumors, aslında uzun zamandır bilgileri gelen 56MP'lik Sony sensörün (Alpha serisinde mevcut üst limit 36MP ve bu sensörün A7r II'de kullanılabileceği tahmin ediliyor) de ilk kanıtını yakalamış oldu. Bu fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz.


Canon
Canon'dan Tilt-Shift lensler yolda olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün büyük ismi Canon, CanonRumors'un haberine göre uzun zamandır bilgiler gelen yeni makro lens serisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor olabilir. Bu serinin makro odaklı Tilt-Shift lenserden oluşacağı, mevcut TS-E 45 ile TS-E 90'nın da L sürümlerinin gelebileceği söylenenler arasında yer alıyor. Lensler hakkında başka bir bilgi ise şimdilik bulunmuyor.
TheCameraStoreTV, Canon 750D ve 760D incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un fotoğraf ve video odaklı önemli kanallarından TheCameraStoreTv, bu sefer Canon'nu tüm detaylarına burada yer verdiğimiz orta seviye yeni DSLR fotoğraf makinesi 750D ile 760D'yi masaya yatırdı. Fotoğraf kalitesi, otomatik netleme performansı, sensörü ve video kalitesi beğenilen ancak büyük gövdesi, vizörü konusunda eleştiriler yapılan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm X-T10, 18 Mayıs tarihinde duyuruluyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fujifilm'in X-T1'in kırpılmış versiyonu olarak hazırladığı düşünülen yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T10, artık kesin olarak söylediği kadarıyla 18 Mayıs tarihinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Son gelen bilgilere göre gövdesinde ISO tekerleği yer almayacak olan ve elektronik vizörü X-E2 ile benzer tasarlanan modelin, dahili flaşı olacak ve XC kit lens ile satın alınabilecek.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung ile yeni nesil SUHD TV'leri ve TRT 4K işbirliğini konuştuk 4 yıl LG G4 detaylı video inceleme: Tasarım, donanım, karşılaştırmalı testler, kamera ve dahası... 4 yıl LG G4 hakkında merak edilen her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim