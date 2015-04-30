Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Nisan 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Carl Zeiss'in Flickr yüklemelerinde 56MP'lik Sony sensörü ortaya çıktı
Dünyanın en önemli lensler üreticilerinden Carl Zeiss, geçtiğimiz günlerde E-Mount FF (Tam Kare) Sony fotoğraf makineleri için üzerlerinde OLED ekran yer alan Batis isimli iki yeni lens duyurusunu gerçekleştirmişti. Bu lensleriyle çekilmiş örnek fotoğrafları Flickr üzerinde tam boyutlarıya paylaşan Zeiss, fotoğraflardan bir tanesini eğer yazılımsal olarak bir artış yapılmadıysa 8910 x 6300 piksel çözünürlükte yükledi. Bu değerin 56 megapiksel çözünürlük seviyesine eşit olduğunu belirten PhotoRumors, aslında uzun zamandır bilgileri gelen 56MP'lik Sony sensörün (Alpha serisinde mevcut üst limit 36MP ve bu sensörün A7r II'de kullanılabileceği tahmin ediliyor) de ilk kanıtını yakalamış oldu. Bu fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
Canon'dan Tilt-Shift lensler yolda olabilir
Sektörün büyük ismi Canon, CanonRumors'un haberine göre uzun zamandır bilgiler gelen yeni makro lens serisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor olabilir. Bu serinin makro odaklı Tilt-Shift lenserden oluşacağı, mevcut TS-E 45 ile TS-E 90'nın da L sürümlerinin gelebileceği söylenenler arasında yer alıyor. Lensler hakkında başka bir bilgi ise şimdilik bulunmuyor.
TheCameraStoreTV, Canon 750D ve 760D incelemesini yayınladı
YouTube'un fotoğraf ve video odaklı önemli kanallarından TheCameraStoreTv, bu sefer Canon'nu tüm detaylarına burada yer verdiğimiz orta seviye yeni DSLR fotoğraf makinesi 750D ile 760D'yi masaya yatırdı. Fotoğraf kalitesi, otomatik netleme performansı, sensörü ve video kalitesi beğenilen ancak büyük gövdesi, vizörü konusunda eleştiriler yapılan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm X-T10, 18 Mayıs tarihinde duyuruluyor
Fujifilm'in X-T1'in kırpılmış versiyonu olarak hazırladığı düşünülen yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T10, artık kesin olarak söylediği kadarıyla 18 Mayıs tarihinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Son gelen bilgilere göre gövdesinde ISO tekerleği yer almayacak olan ve elektronik vizörü X-E2 ile benzer tasarlanan modelin, dahili flaşı olacak ve XC kit lens ile satın alınabilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle