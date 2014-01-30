Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Ocak 2014"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus, dün resmi duyurusunu yaptığı OMD E-M10 fotoğraf makinesiyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Dün yaptığı yeni kompakt fotoğraf makineleri, lensler ve OMD E-M10 duyurusuyla dikkatleri üzerine çeken Olympus, bu modellerden OMD E-M10 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Teknik özelliklerine burada değindiğimiz modelin, farklı ortam şartlarında gösterdiği performansı ise burada yer alan örnekler yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
Olympus, OMD E-M5 fotoğraf makinesinin yeni bir özel versiyonunu duyurdu ve v2.0 yazılım güncellemesini yayınladı
Sektörün önemli firmalarından Olympus, OMD serisinin 2012 yılından beri pazardan bulunan OMD E-M5 fotoğraf makinesinin M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO lens ile gelen özel bir versiyonunu duyurdu. Siyah renkle hazırlanan ve bazı tasarımsal değişikler içeren modelin fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, Mart ayında satışa sunulacağı açıkladı. Firma ayrıca OMD E-M5’i yazılımsal olarak v2.0 sürümüne güncelledi. Otomatik netlemeyle alakalı yeni bir ayar seçeneği getirilen makine, aynı zamanda çok daha düşük kumlama vaat eden ISO 100 desteğine de kavuştu. Bu güncellemeye ise buradan ulaşabilirsiniz.
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