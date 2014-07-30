Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Temmuz 2014"

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Nikon

Nikon, Sony'nin 50MP orta format sensörü üstüne kurulu yeni bir sistem duyurabilir

Sony

Sony, Photokina fuarında birçok yeni A ve E-Mount lens duyurusu gerçekleştirecek

Herkesin büyük merakla beklediği Photokina fuarı, gelen bilgilere göre birçok yeni Sony A ve E-Mount lens duyurusuna da sahne olacak. Tam olarak netleşmeyen lensler arasında 16-35mm f/4,0 FE Zeiss, 24-105mm A-mount ve 4 ya da 5 adet manuel FE Zeiss modelleri yer alıyor. Fuar kapsamında duyurulacak lenslerin tam model isimleriyle beraber kısa süre içerisinde ortaya çıkabileceği de beklentiler arasında yer alıyor.