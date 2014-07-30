Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Temmuz 2014"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon, Sony'nin 50MP orta format sensörü üstüne kurulu yeni bir sistem duyurabilir
Dünyanın öne çıkan görüntüleme firmalarından Nikon, ortaya çıkan yeni dedikodulara göre Sony'nin Hasselblad, Phase One ve Pentax tarafından kullanılan 50MP orta format sensörü üstüne kurulu yeni bir sistem duyurusu gerçekleştirebilir. Henüz ayrıntıları belli olmayan bu heyecan verici gelişmenin, Photokina fuarı kapsamında netleşebileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Sony
Sony, Photokina fuarında birçok yeni A ve E-Mount lens duyurusu gerçekleştirecek
Herkesin büyük merakla beklediği Photokina fuarı, gelen bilgilere göre birçok yeni Sony A ve E-Mount lens duyurusuna da sahne olacak. Tam olarak netleşmeyen lensler arasında 16-35mm f/4,0 FE Zeiss, 24-105mm A-mount ve 4 ya da 5 adet manuel FE Zeiss modelleri yer alıyor. Fuar kapsamında duyurulacak lenslerin tam model isimleriyle beraber kısa süre içerisinde ortaya çıkabileceği de beklentiler arasında yer alıyor. (SAR)
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