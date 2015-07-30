Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Temmuz 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Adobe

Adobe Camera Raw 9.1.1 kullanıma sunuldu

Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı kendi programlarında fotoğraf makineleri ile cep telefonlarının RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın 9.1.1 sürümü kullanıma sundu. Yeni sürümün getirdiği destekler şu şekilde sıralanıyor;

Canon PowerShot G3 X

Casio EX-100F

Casio EX-ZR3000

Leica Q (Typ 116)

Olympus AIR-A01

Panasonic Lumix DMC-GX8

Panasonic Lumix DMC-FZ300

Panasonic Lumix DMC-FZ330

Pentax K-3 II

Phase One IQ3 50MP

Phase One IQ3 60MP

Phase One IQ3 80MP

Ricoh GR II

Sony A7R II (ILCE-7RM2)

Sony DSC-RX10M2

Sony DSC-RX100M4

Camera Raw'ın bir sonraki sürümünün Photoshop CS6 kullanıcılarına gelmeyeceğini de belirmekte fayda var. Destek "CC" kullanıcılarına sunulacak





Nikon

Nikon, Nikon 24mm f/1.8G, 24-70mm f/2.8E VR ve 200-500mm f/5.6E görüntülendi

Nikon'un kısa süre önce ilk bilgileri gelen yeni lens modelleri Nikon 24mm f/1.8G, 24-70mm f/2.8E VR ve 200-500mm f/5.6E ilk defa görüntülendi. Tasarımsal olarak Nikon'un çizgisini taşıyan lensler, Ağustos ve Eylül aylarında satışa sunulacak ve sırasıyla ortalama 800$, 2300$ ve 1400$ fiyat etiketlerine (Yen dönüşümü fiyatlar, bu nedenle değişiklik olabilir) sahip olacak . Lenslerin kısa zaman içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Nikon, 95 milyon Nikkor lens üretimi gerçekleştirdi

Nikon, yaptığı açıklama ile bugün itibariyle tam 95 milyon Nikkor lens üretimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu değer 2011 yılında 65 milyon, 2012 yılında 75 milyon, 2013 yılında 80 milyon, 2014 yılında ise 90 milyon seviyesindeydi

Olympus

Olympus E-M10 Mark 2 ilk defa görüntülendi

Sektörün öne çıkan isimlerinden Olympus'un yeni aynasız fotoğraf makinesi E-M10 Mark 2'nin ilk görselleri ortaya çıktı. Tasarımsal olarak retro çizgiyi devam ettiren yerine geleceği E-M10'a oldukça benzeyen fotoğraf makinesi, üst buton dizimli açısından değişikler almış gibi görünüyor ve önümüzdeki bir kaç gün içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor. MFT sistem yapısını kullanacak olan model, söylentiler doğru çıkarsa da Vietnam'da üretilecek



