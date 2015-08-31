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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Ağustos 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Leica

Leica Q'nun lensleri değiştirilebilir versiyonu geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz Haziran ayında detaylarına burada değindiğimiz tam kare sensörlü kompakt fotoğraf makinesi Q'yu duyuran Leica, MirrorlessRumors sitesine gelen son bilgiye göreyse bu modelin lensleri değiştirilebilir versiyonu üzerinde çalışma gösteriyor. Ekim ayında resmi olarak duyurulması beklenen fotoğraf makinesi, yeni sistem yapısı ve yeni "otomatik netleme" özelliğe sahip lensler ile karşımıza çıkacak. 50 mm f/2 Summicron lens modeliyle beraber 8000$ (Gövdenin 6000$ olduğu tahmin ediliyor) fiyat etiketinin olabileceği belirtilen fotoğraf makinesi, Q ile benzer bir sensörü taşıyacak, gövde kalitesi açısından M ile Q serisine yakın bir çizgide gelecek ve gövde içi görüntü sabitleme, elektronik perde ile yüksek çözünürlüklü elektronik vizör gibi teknik detaylar taşıyacak.
Fujifilm

Fujifilm, Panasonic ve Toshiba ile beraber Eylül ayında ortak duyuru planlıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Aynasız fotoğraf makinesi pazarını çok iyi değerlendiren firmalardan Fujifilm, bildiğiniz üzere X-Trans 2/3 sensörünü Toshiba ile beraber üretiyor, Panasonic'le de uzun zamandır konuşulan "Organik" sensör birimi üzerinde çalışma gösteriyor. Daha önce söylediği bazı bilgiler doğru çıkan bir kullanıcıdan gelen son iddiaya göre Fujifilm, Panasonic ve Toshiba Eylül ayında ortak bir duyuru planlıyor. Duyurunun ne olacağı şimdilik kesin olarak bilinmiyor ancak ortak amacın Sony'nin sensör pazarındaki büyük yükselişini durdurmak olduğu düşünülüyor

Canon

Canon'dan ilginç patent
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün bir numaralı isimlerinden Canon, DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri için hareketli kavrama bölümüne dayanan ilginç bir patent aldı. Firmanın hedefinde kameranın arkasındaki "kontrol tuşlarının yer aldığı bölümü" hareket ettirmek ve böylece istenildiği durumlarda çok daha geniş bir ekran elde edebilmek yatıyor. Uzun zamandır standart tasarım anlayışını sürdüren Canon'un bu uygulamayı yakın zaman içerisinde gerçeğe dönüştürmesi beklenmiyor.
Günün tartışma konusu:  Günümüzde satılan fotoğraf makinelerinin ekran boyutları ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu ? Tuşlardan arındırılmış daha büyük bir ekran ister misiniz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.

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explorerAA 3 yıl
Leica nin full frame otomatik odaklamali lensli tiresim önlemesi bir makine yapacak olmasi harika olmus
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