Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm’in XF 56mm f/1.2 R lensi CES 2014 fuarında duyurulabilir

X-Sistem fotoğraf makinelerini ve bu sistem ile uyumlu lens modellerini çeşitlendirmeye devam eden Fujifilm, Digicame-Info tarafından ortaya atılan bilgiye göre XF 56mm f/1.2 R lensini önümüzdeki hafta başlayacak CES 2014 fuarı kapsamında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Firmanın fuar kapsamında aynı zamanda FinePix XP70, FinePix S1, FinePix S9200 ve FinePix S9400W fotoğraf makinelerini de duyuracağı söyleniyor.













Canon





Canon EF 400mm F/5.6L “IS” lens modeli yolda olabilir

Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Canon, Nortlight Images’in verdiği bilgiye göre hali hazırda satılmakta olan EF 400mm F/5.6L lens modelinin IS yani titreşim önleme sistemine sahip versiyonu üzerinde çalışıyor. 2014 yılı içerisinde diğer birçok yeni lens ile duyurulması beklenen EF 400mm F/5.6L IS’in ayrıntılı teknik detayları ise şimdilik bilinmiyor.









Not: Görsel temsilidir.



