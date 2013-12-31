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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm  

Fujifilm’in XF 56mm f/1.2 R lensi CES 2014 fuarında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makinelerini ve bu sistem ile uyumlu lens modellerini çeşitlendirmeye devam eden Fujifilm, Digicame-Info tarafından ortaya atılan bilgiye göre XF 56mm f/1.2 R lensini önümüzdeki hafta başlayacak CES 2014 fuarı kapsamında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunacak. Firmanın fuar kapsamında aynı zamanda FinePix XP70, FinePix S1, FinePix S9200 ve FinePix S9400W fotoğraf makinelerini de duyuracağı söyleniyor.



Canon

Canon EF 400mm F/5.6L “IS” lens modeli yolda olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Canon, Nortlight Images’in verdiği bilgiye göre hali hazırda satılmakta olan EF 400mm F/5.6L lens modelinin IS yani titreşim önleme sistemine sahip versiyonu üzerinde çalışıyor. 2014 yılı içerisinde diğer birçok yeni lens ile duyurulması beklenen EF 400mm F/5.6L IS’in ayrıntılı teknik detayları ise şimdilik bilinmiyor.


Not: Görsel temsilidir.


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xpug 5 yıl
Canon EF 40mm biraz heybetli olmuş :) 400mm olacaktı sanırım.
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tyuıtyuı 5 yıl
Bana nedense 40 mm yi temsil eden bir görsel gibi gelmedi ama farklı lensler de var olabilir.
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