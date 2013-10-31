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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Nikon

Nikon DF, 5 Kasım tarihinde resmi olarak duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un FF (Tam Kare) sensöre ve retro görünüme sahip yeni fotoğraf makinesi DF (Digital Fusion), firmaya yakın NikonRumors’un haberine göre 5 Kasım tarihinde resmi olarak duyurulacak. Makinenin beklenen temel teknik özellikler ise 16 mega piksel çözünürlüğünde bir FF sensör (Yüksek ihtimal D4 içerisinde kullanılan), saniyede 5.5 kare seri çekim hızı, 100 – 12800 ISO aralığı, Expeed 3 görüntü işlemcisi, 3.2-inç LCD ekran, 765 gram ağırlık, D610 ile benzer otomatik netleme sistemi ve SD kart yuvası olarak sıralanabilir. Ayrıca makine tam anlamıyla fotoğrafa odaklanacağı için video çekme özelliği bulunmayacak


Not: Görsel temsildir.

Canon / Sigma

Canon 5D Mark 3, Sigma ise SD1 ve SD1 Merrill fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının iki önemli isminin yayınladığı güncellemeler, Canon tarafında 5D Mark 3, Sigma tarafında ise SD1 ve SD1 Merrill fotoğraf makinelerini kapsıyor. SD1 ve SD1 Merrill modellerine Sigma 18-35mm F/1.8 DC HSM lens ile kullanıldıklarında renk sapmalarını düzeltme desteğini getiren güncelleme, 5D Mark 3’e ise flaş, otomatik netleme sistemi, LCD ekran ve canlı ön izleme ile ilgili birçok hatanın çözümünü getiriyor.

Yayınlanan güncellemelere buradan, buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.



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II.Mehmed 5 yıl
bence igrenc usteki iyide arkadslarin paylastgi fotolar resmen kompakt olmus
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ozangunay 5 yıl II.Mehmed
O resim temsili, son hali eminim ki buna benzemeyecektir.
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Ed - 5 yıl
Gövde F3 gibi olacak deniyor.
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ozangunay 5 yıl
Bunu bir başlangıç olarak düşünmek lazım, dedikodusu yapıldığı şekilde DF serisi olarak çıkarsa zamanla değişik gövdeler görebiliriz diye düşünüyorum.
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eagle fly free 5 yıl
Pentax'tan beklediğim eski model gövdeye FF sensör hareketi Nikon'dan geldi.
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CanTnçr 5 yıl
Haberde de yazdığım gibi görsel temsili ancak yüksek ihtimalle makine aşağıdaki şekilde görünecek;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


(NR)
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3DneBandim 5 yıl
Şu DF nin şekline ve rengine hasta oldım ha
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