Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Ekim 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon DF, 5 Kasım tarihinde resmi olarak duyurulabilir

Nikon’un FF (Tam Kare) sensöre ve retro görünüme sahip yeni fotoğraf makinesi DF (Digital Fusion), firmaya yakın NikonRumors’un haberine göre 5 Kasım tarihinde resmi olarak duyurulacak. Makinenin beklenen temel teknik özellikler ise 16 mega piksel çözünürlüğünde bir FF sensör (Yüksek ihtimal D4 içerisinde kullanılan), saniyede 5.5 kare seri çekim hızı, 100 – 12800 ISO aralığı, Expeed 3 görüntü işlemcisi, 3.2-inç LCD ekran, 765 gram ağırlık, D610 ile benzer otomatik netleme sistemi ve SD kart yuvası olarak sıralanabilir. Ayrıca makine tam anlamıyla fotoğrafa odaklanacağı için video çekme özelliği bulunmayacak









Not: Görsel temsildir.





Canon / Sigma





Canon 5D Mark 3, Sigma ise SD1 ve SD1 Merrill fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Fotoğraf dünyasının iki önemli isminin yayınladığı güncellemeler, Canon tarafında 5D Mark 3, Sigma tarafında ise SD1 ve SD1 Merrill fotoğraf makinelerini kapsıyor. SD1 ve SD1 Merrill modellerine Sigma 18-35mm F/1.8 DC HSM lens ile kullanıldıklarında renk sapmalarını düzeltme desteğini getiren güncelleme, 5D Mark 3’e ise flaş, otomatik netleme sistemi, LCD ekran ve canlı ön izleme ile ilgili birçok hatanın çözümünü getiriyor.











