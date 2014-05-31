Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus 7-14mm f/2.8 Zuiko MFT lens modeli yakında duyurulabilir
Sektörün sayılı üreticilerinden Olympus, 43Rumors’un kaynaklarında aldığı bilgiye göre 7-14mm f/2.8 Zuiko MFT lens modelini duyurmaya hazırlanıyor. Kesin bir tarih verilmemiş olsa da kısa süre içerisinde gelebileceği söylenen lens, Micro Four Thirds uyumlu fotoğraf makineleriyle kullanılabiliyor ve sunduğu odak uzaklığıyla geniş açı manzara ve mimari çekimleri için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Lensin fiyatının ise 1800$ seviyesinde olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (43)
Sony
TheCameraStoreTV, Sony RX100 III incelemesini yayınladı
YouTube’un en aktif fotoğraf kanalları arasında yer alan TheCameraStoreTV, bu sefer Sony’nin tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz RX100 ailesinin son üyesi RX100 III’ü inceledi. Genel olarak kompakt gövdesi, açılabilir vizörü, 6400’e kadar kullanılabilir ISO performansı, daha hızlı lensi ve video kalitesi ile beğenilen Sony RX100 III incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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Tabi Olympus bu lense nerdeyse Nikon 14-24 fiyatı koymuş, bu fiyata bir m43 lensi satacaklarını nasıl düşünüyorlar merak ediyorum