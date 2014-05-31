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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Mayıs 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus 7-14mm f/2.8 Zuiko MFT lens modeli yakında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün sayılı üreticilerinden Olympus, 43Rumors’un kaynaklarında aldığı bilgiye göre 7-14mm f/2.8 Zuiko MFT lens modelini duyurmaya hazırlanıyor. Kesin bir tarih verilmemiş olsa da kısa süre içerisinde gelebileceği söylenen lens, Micro Four Thirds uyumlu fotoğraf makineleriyle kullanılabiliyor ve sunduğu odak uzaklığıyla geniş açı manzara ve mimari çekimleri için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Lensin fiyatının ise 1800$ seviyesinde olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (43)


Sony

TheCameraStoreTV, Sony RX100 III incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
YouTube’un en aktif fotoğraf kanalları arasında yer alan TheCameraStoreTV, bu sefer Sony’nin tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz RX100 ailesinin son üyesi RX100 III’ü inceledi. Genel olarak kompakt gövdesi, açılabilir vizörü, 6400’e kadar kullanılabilir ISO performansı, daha hızlı lensi ve video kalitesi ile beğenilen Sony RX100 III incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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fotifoti 4 yıl
mft'yi hiç anlamadım. anlayacağımı da sanmıyorum :P aynasızlar daha cuzu olacakların daha pahalı geliyor.
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CeyX_X 4 yıl
Cok guzel
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Ed - 4 yıl
7-14 Olympus tarafında bir eksikti. Hatta m43 tarafında bir eksikti, çünkü Olympus'un 9-18 lensi 4.0-5.6, yani yavaş ve Panasonic'in 7-14 lensi de ışık kaynaklarına karşı mor saçaklanma problemi yaşıyordu ve malzeme kalitesi kit lens gibiydi.

Tabi Olympus bu lense nerdeyse Nikon 14-24 fiyatı koymuş, bu fiyata bir m43 lensi satacaklarını nasıl düşünüyorlar merak ediyorum
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ozturert 4 yıl
1 alana 1 bedava verecekse 1800$ olabilir
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