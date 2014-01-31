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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Ocak 2014"

5 yıl
3,2b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Aquatica, Canon EOS 1DC ve 1DX ile uyumlu yeni su altı haznesini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörde farklı fotoğraf makineleri için hazırladığı su altı hazneleriyle tanınan Aquatica, bu doğrultuda ürün gamına Canon’un üst seviye DSLR fotoğraf makineleri EOS 1DC ve 1DX ile uyumlu yeni A1D-C/X haznesini eklediğini duyurdu. Makineleri 90 metre derinliğe kadar indirebildiği ve alüminyum malzeme kalitesiyle hazırladığı belirtilen A1D-C/X, makinelerin vizörü ile LCD ekranını aktif olarak kullandırtabiliyor ve birçok ayarın su altında dahi yapılmasına izin veriyor. Haznenin Amerika satış fiyatı ise 4,600$ belirlenmiş durumda.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Sony

Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü A7R fotoğraf makinesinin içini merak edenlere özel bir sayfa hazırlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Teknolojinin hemen her alanında faaliyet gösteren önemli firmalardan Sony, hatırlayacağınız üzere 2013’un sonlarında FF yani Tam Kare sensörlü A7 ve A7R fotoğraf makinelerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Teknik detayları ile oldukça beğeni toplayan bu modellerden A7R, LensRental isimli internet sitesinin ekibi tarafından parçalara ayrıldı. Adım adım yapılan bu içini açma sürecini buradan inceleyerek, teknoloji harikası makinenin içerisinde yer alan parçaları ve elektronik bileşenleri rahatlıkla görebilirsiniz


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oozal 5 yıl
arkadaş makinadan pahalı su altı haznesi var ne biçim iş bu anlamadım
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outspoken 5 yıl oozal
oozal

arkadaş makinadan pahalı su altı haznesi var ne biçim iş bu anlamadım

Söz konusu EOS 1DC ve 1DX ve söz konusu hazne 2-3 metrelik değil adam okyanusun altında 4k belgesel çekiyo bunlarla bizim gibi insanların hobi amaçlı kullanımından çok bu işten para kazananlar için yani ürün.
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