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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Sigma       
Sigma, 24-70mm f/2 DG OS HSM lensini Photokina 2014 fuarında resmi olarak tanıtabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Büyük fotoğraf firmaları için üst seviye lensler üreten ve yeni tasarım anlayışı oldukça fazla beğenilen Sigma, gelen bilgilere göre 24-70mm f/2 DG OS HSM lensini Photokina 2014 fuarında resmi olarak tanıtabilir. FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilen lensin, F/2 sabit diyafram değerine sahip 24-70mm aralığa sahip ilk lens olacağı belirtiliyor.
Sigma, ücretsiz olarak hizmet vereceği bayonet değişim servisine yarın başlayabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli fotoğraf firmalarından Sigma, hali hazırda piyasaya sunduğu lenslerinin "Bayonet / Mount" bölümlerinin istenilen farklı markalara uygun olarak değiştirilmesine imkan sağlayan ücretsiz servisine yarın resmi olarak başlayabilir. Kullanıcıların sadece kargo ücretini karşılayacağı belirtilen servis sayesinde örneğin Nikon bayonet bir Sigma lens, Canon ya da destek verilen diğer firmaların fotoğraf makinelerinde çalışabilir duruma gelebilecek.
Sony 
Sony'nin çıkması beklenen yeni fotoğraf makinesinin adı Tayvan NCC ajansı üzerinde kayıtlandı
 
Uzun zamandır bilgileri gelen Sony NEX-5T dijital fotoğraf makinesinin adı, Tayvan NCC ajansı üzerinde kayıt altına alındı. Bu bilgiden sonra çıkmasına kesin gözüyle bakılan fotoğraf makinesi, firmanın giriş seviyesi aynasız modeli olma özelliğini taşıyacak ve hali hazırda satılmakta olan NEX-5R modelinin yerine karşımıza çıkacak.

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ozturert 5 yıl
Sigma mükemmel haber. 2 lensimi paketledim bile
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CanTnçr 5 yıl
Özellikle üst seviye Sigma lens sahipleri, başka gövdeler üzerinde de lenslerini kullanmaya devam edebilecek.

@First_Person

Evet hocam istatistik verileri bizim bu cep telefonun hat taşıma işlemleri gibi garip olur
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zerocontrol 5 yıl
Sigmanın bayonet değişim fikri güzel ama burdan kargo nekadar tutar onu bilemem :D
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ozangunay 5 yıl zerocontrol
Tek bir yerde bu işlemi yapmak ve yönlendirmek zor olur, bence her ülkedeki yetkili servislerde bu işleri yaptırabilirler.
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