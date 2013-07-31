Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Temmuz 2013"

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Sigma

Sigma, 24-70mm f/2 DG OS HSM lensini Photokina 2014 fuarında resmi olarak tanıtabilir

Büyük fotoğraf firmaları için üst seviye lensler üreten ve yeni tasarım anlayışı oldukça fazla beğenilen Sigma, gelen bilgilere göre 24-70mm f/2 DG OS HSM lensini Photokina 2014 fuarında resmi olarak tanıtabilir. FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilen lensin, F/2 sabit diyafram değerine sahip 24-70mm aralığa sahip ilk lens olacağı belirtiliyor.

Sigma, ücretsiz olarak hizmet vereceği bayonet değişim servisine yarın başlayabilir

Önemli fotoğraf firmalarından Sigma, hali hazırda piyasaya sunduğu lenslerinin "Bayonet / Mount" bölümlerinin istenilen farklı markalara uygun olarak değiştirilmesine imkan sağlayan ücretsiz servisine yarın resmi olarak başlayabilir. Kullanıcıların sadece kargo ücretini karşılayacağı belirtilen servis sayesinde örneğin Nikon bayonet bir Sigma lens, Canon ya da destek verilen diğer firmaların fotoğraf makinelerinde çalışabilir duruma gelebilecek.

Sony

Sony'nin çıkması beklenen yeni fotoğraf makinesinin adı Tayvan NCC ajansı üzerinde kayıtlandı

Uzun zamandır bilgileri gelen Sony NEX-5T dijital fotoğraf makinesinin adı, Tayvan NCC ajansı üzerinde kayıt altına alındı. Bu bilgiden sonra çıkmasına kesin gözüyle bakılan fotoğraf makinesi, firmanın giriş seviyesi aynasız modeli olma özelliğini taşıyacak ve hali hazırda satılmakta olan NEX-5R modelinin yerine karşımıza çıkacak.