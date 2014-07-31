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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Yeni Canon 35mm ve 50mm L lensler 2015 yılında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni SLR-Benzeri fotoğraf makineleriyle gündeme gelen Canon, CanonRumors’un haberine göre yeni 35mm ve 50mm L lenslerini de 2015 yılında duyurmayı planlıyor. Lenslerden 50mm L’nin F/1.4 diyafram değeriyle daha hafif ve ufak bir gövde ile gelebileceği belirtilirken, Canon’un daha çok sinema serisi lensler üzerine odaklandığı, bu nedenle de L serisi lenslerde bazı gecikmelerin meydana geldiği ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.


Panasonic

Panasonic, kısa bir süre içerisinde yeni MFT fotoğraf makinesi görücüye çıkartabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
En son duyurusunu yaptığı 4K video çekim kapasitesine sahip GH4 ile büyük bir başarı elde eden Panasonic, 43Rumors sitesinin son haberine göre yeni bir MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. 4 ile 6 hafta içerisinde duyurulabileceği belirtilen makine hakkında şimdilik herhangi bir teknik detay bulunmuyor.


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serkanozg 4 yıl
sigmanın 35 ve 50 mm 1.4 de ki başarısını ve kazancını görünce yıllardır bu lensleri yapmıyor diye eleştirilen canon un iştahı kabarmış gibi duruyor. sigma bu lensleri 2000 tl civarına satıyorsa canonun fiyatı 3000 tl üzerinde olur
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Gece772 4 yıl
4K ürünleri çıkması pc için 4k tam olarak ne zaman gelecek
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