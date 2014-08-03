Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3Ağustos 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon’un büyük heyecan yaratan kampanyası beklendiği gibi çıkmadı
Canon’un resmi Hindistan sayfasına konan “Makinelerinizi hazırlayın büyük bir şey geliyor” isimli reklam kampanyası beklenin aksine Hindistan merkezli bir fotoğraf yarışması çıktı. Bu gelişme sonucunda da 7D Mark 2 ile beklenen lensler için gözler yeniden Photokina fuarına çevrildi. (CW)
Sony
Sony iki yeni kompakt 20mm ve 28mm F/1.8 APS-C lens için patent aldı
Önümüzdeki Photokina fuarı kapsamında büyük duyurular gerçekleştirmesi beklenen teknoloji devi Sony, Amerika merkezli olarak iki yeni kompakt 20mm ve 28mm F/1.8 APS-C lens için patent aldı. Oldukça ufak boyutlu olduğu belirtilen ve yüksek otomatik netleme performansı vaat eden lenslerin, hem fotoğraf hem de video için uygun olduğu söylenen bilgiler arasında yer alıyor. (SAR)
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