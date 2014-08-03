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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3Ağustos 2014"

4 yıl
186
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon’un büyük heyecan yaratan kampanyası beklendiği gibi çıkmadı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un resmi Hindistan sayfasına konan “Makinelerinizi hazırlayın büyük bir şey geliyor” isimli reklam kampanyası beklenin aksine Hindistan merkezli bir fotoğraf yarışması çıktı. Bu gelişme sonucunda da 7D Mark 2 ile beklenen lensler için gözler yeniden Photokina fuarına çevrildi. (CW)


Sony

Sony iki yeni kompakt 20mm ve 28mm F/1.8 APS-C lens için patent aldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önümüzdeki Photokina fuarı kapsamında büyük duyurular gerçekleştirmesi beklenen teknoloji devi Sony, Amerika merkezli olarak iki yeni kompakt 20mm ve 28mm F/1.8 APS-C lens için patent aldı. Oldukça ufak boyutlu olduğu belirtilen ve yüksek otomatik netleme performansı vaat eden lenslerin, hem fotoğraf hem de video için uygun olduğu söylenen bilgiler arasında yer alıyor. (SAR)


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alcest 4 yıl en beğenilen
Makinelerinizi hazırlayın lafından 7d mark ii beklentisi nasıl çıktı ki zaten :D
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alcest 4 yıl en beğenilen
Makinelerinizi hazırlayın lafından 7d mark ii beklentisi nasıl çıktı ki zaten :D
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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