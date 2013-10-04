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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony
Sony'nin FF (Tam Kare) sensöre sahip fotoğraf makinelerinin mega piksel değerleri netleşiyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin başarılı NEX ailesi içerisine FF yani tam kare sensöre sahip iki yeni fotoğraf makinesi (İsimleri A7 ve A7r olabilir) eklenmesi bekleniyor. Çeşitli kaynaklar tarafından ucuz ve üst seviye olarak iki farklı model olarak kategorize edilen bu fotoğraf makinelerinin mega piksel değerleri de netleşmeye başlamış durumda. Bu doğrultuda SonyAlphaRumors sitesinin sağlam kaynaklara dayandırarak elde ettiği bilgilere göre ucuz NEX-FF 24 mega piksel, üst seviye NEX-FF ise 36 mega piksel bir sensör ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca bu makinelerin yanında  Zeiss 35mm f/2.8, Zeiss FE 55mm f/1.8, Zeiss 24-70mm ve Sony 28-70mm f/4 FE lens modellerini de duyurması beklenen Sony, NEX-FF modellerini Olympus'un OM-D serisinde kullandığı bir tasarım anlayışıyla hazırlıyor olabilir.

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Fujifilm 
Fujifilm'in XQ1 ile X-E2 model isimli kompakt fotoğraf makineleri yakında duyuruluyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde X-Sistem fotoğraf makinesi ailesine eklenecek iki yeni fotoğraf makinesi daha ortaya çıkan Fujifilm, X-E2'yi X-E1 modeli yerine sahne algılamalı geliştirilmiş otomatik netleme sistemiyle, XQ1'i ise 2/3 X-Trans sensör ve sabit lensi ile yeni bir model olarak satışa sunacak. Gelen son bilgilere göre ise bu iki makine 18 Ekim tarihinde düzenlenecek bir etkinlik kapsamında resmi olarak duyurulacak.


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pohuman 5 yıl
Sony'den yeni bombalar geliyor. Bakalım rakipler ne yapacak..
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mizantropia 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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