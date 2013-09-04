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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sigma
The Phoblographer, Sigma'nın 500mm F4.5 EX DG APO lens modelini inceledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yaptığı inceleme ve farklı tanıtımlar ile adından sıkça söz ettiren internet sitelerinden The Phoblographer'ın yeni konuğu Sigma'nın 500mm F4.5 EX DG APO lens modeli oldu. Sunduğu 500mm odak uzaklığı ile özellikle doğa ve spor fotoğrafçıları için oldukça ideal bir yapı sunan lens, olumlu olarak siteye göre oldukça keskin, dengeli ve göründüğünden daha hafif bir çizgi ortaya koyuyor. Site tarafından açık havalarda sıcağı üzerine çekmesi ve boyutlarıyla dikkat çekiyor olması nedeniyle olumsuz puan alan lens, ayrıca başarılı bir otomatik netleme performansı da ortaya koyuyor.
Bol bol örnek fotoğrafın da yer aldığı Sigma 500mm F4.5 EX DG APO lens incelmesine buradan ulaşabilirsiniz.
Canon 
DxOMark, Canon'un yeni DSLR fotoğraf makinesi 70D için yaptığı test sonuçlarını yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri ve lens modelleri için ayrıntılı testler yayınlayan bir başka internet sitesi DxOMark, Canon 70D sonuçlarını yayınladı. Siteden ortalama 68 puan alan ve yerine geldiği 60D modelinden biraz daha iyi bir performans ortaya koyan 70D, Nikon D7100 ve Sony SLT Alpha 77 fotoğraf makinelerinin ise gerisinde kaldı. Barındırdığı Dual Pixel CMOS otomatik netleme sistemi ve ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken 70D incelmesine buradan ulaşabilirsiniz.

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Statistik 5 yıl
" Nikon D7100 ve Sony SLT Alpha 77 fotoğraf makinelerinin ise gerisinde kaldı."



O da bir sey mi?! DxOMark'a gore Nikon 5100 , Canon 5D Mark III'ten iyi :)))))
1 Yanıt Yanıtla +3
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theyapici 5 yıl
makine tek basına sensör degildir nikon yanlısı dxo .dprewiev e bakın onlar daha butuncul inceliyor
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frag_man 5 yıl Statistik
Bunu duyduğuma şaşırdım
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