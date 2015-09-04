Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony'den yeni FS serisi E-Bayonet 4K kamera geliyor

Görüntüleme sektöründe çok önemli işlere imza atan Sony, 11 Eylül tarihinde yeni geliştirdiği FS serisi E-Bayonet kamerasını görücüye çıkartmaya hazırlanıyor. 4K video çekim kapasitesine ve özelleştirilmiş Sony A7s sensörüne sahip olacağı söylenen modelin, tahmin edebileceğiniz üzere oldukça gelişmiş özellikleri bulunacak

Samyang





Samyang'ın XEEN serisi lensleri 6K destekli!

Sektörün önemli lens üreticilerinden Samyang, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce video odaklı XEEN serisi 24mm, 50mm ve 85mm t/1.5 lenslerini resmi olarak duyurmuştu. PL, Sony E, Micro Four Thirds, Canon EF ve Nikon F bayonet uyumuyla 2500$ (Lens başı) fiyat etiketlerine sahip olan lensler, DSLRmagazine tarafından verilen bilgiye göre oldukça iyi 4K kapasitesine ve ilginç olarak 6K çözünürlüğü kaldırabilecek seviyeye sahip. Bu bilginin direkt olarak Samyang'dan geldiği belirtilirken, sektörün 6K çözünürlük seviyesine yönelik ciddi atılımlar içerisinde olduğu da söylentiler arasında yer alıyor.

Leica





Leica, Kore merkezli yeni bir model ismi kayıtladı

Önemli fotoğraf makinesi üreticilerinden Leica, Kore merkezli olarak "Leica X-U (Typ 113)" isimli bir fotoğraf makinesi için kayıt başvurusu gerçekleştirdi. Şimdilik ismi haricindeki detayları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan modelin, önümüzdeki 30 ila 60 gün içerisinde duyurulması bekleniyor

Panasonic





Panasonic'den yeni bir zoom lens geliyor

Kısa süre önce GH4R kamerası ile beraber 25mm F1.7 lensini kullanıcıların beğenisine sunan Panasonic, 4/3Rumor s sitesinin son haberine göreyse 2016'nın bahar aylarında Leica DG 100-400mm f/4-6.3 Power O.I.S lens modelini tanıtacak. Doğa ve spor fotoğrafçılığı için uygun olan lens, fiyat seviyesine de bağlı olarak büyük satış rakamları vaat ediyor.



