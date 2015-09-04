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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Eylül 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony'den yeni FS serisi E-Bayonet 4K kamera geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Görüntüleme sektöründe çok önemli işlere imza atan Sony, 11 Eylül tarihinde yeni geliştirdiği FS serisi E-Bayonet kamerasını görücüye çıkartmaya hazırlanıyor. 4K video çekim kapasitesine ve özelleştirilmiş Sony A7s sensörüne sahip olacağı söylenen modelin, tahmin edebileceğiniz üzere oldukça gelişmiş özellikleri bulunacak.
Samyang

Samyang'ın XEEN serisi lensleri 6K destekli!
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli lens üreticilerinden Samyang, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce video odaklı XEEN serisi 24mm, 50mm ve 85mm t/1.5 lenslerini resmi olarak duyurmuştu. PL, Sony E, Micro Four Thirds, Canon EF ve Nikon F bayonet uyumuyla 2500$ (Lens başı) fiyat etiketlerine sahip olan lensler, DSLRmagazine tarafından verilen bilgiye göre oldukça iyi 4K kapasitesine ve ilginç olarak 6K çözünürlüğü kaldırabilecek seviyeye sahip. Bu bilginin direkt olarak Samyang'dan geldiği belirtilirken, sektörün 6K çözünürlük seviyesine yönelik ciddi atılımlar içerisinde olduğu da söylentiler arasında yer alıyor.
Leica

Leica, Kore merkezli yeni bir model ismi kayıtladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Önemli fotoğraf makinesi üreticilerinden Leica, Kore merkezli olarak "Leica X-U (Typ 113)" isimli bir fotoğraf makinesi için kayıt başvurusu gerçekleştirdi. Şimdilik ismi haricindeki detayları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan modelin, önümüzdeki 30 ila 60 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.
Panasonic

Panasonic'den yeni bir zoom lens geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Kısa süre önce GH4R kamerası ile beraber 25mm F1.7 lensini kullanıcıların beğenisine sunan Panasonic, 4/3Rumors sitesinin son haberine göreyse 2016'nın bahar aylarında Leica DG 100-400mm f/4-6.3 Power O.I.S lens modelini tanıtacak. Doğa ve spor fotoğrafçılığı için uygun olan lens, fiyat seviyesine de bağlı olarak büyük satış rakamları vaat ediyor.


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slckaydemir 3 yıl
Güzel haber olmuş emeğinize sağlık
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DH Misafiri 3 yıl
panosonic 200-800 ralıklı lens müthiş olmuş. 800mm bahsi geçen . gayet iyi.
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