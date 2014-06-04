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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Haziran 2014"

4 yıl
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5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

PhaseOne

PhaseOne, Schneider-Kreuznach 40-80mm f/4-5.6 lens modelini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Orta formatın sayılı isimlerinden Phase One, 645 serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu Schneider-Kreuznach 40-80mm f/4-5.6 lens modelini resmi olarak duyurdu. Mevcut Schneider-Kreuznach 75-150mm f/4.0-5.6’nın yanına konumlandırılan lens, belirtildiği kadarıyla 11 grup 15 element optik dizilime, 150x111mm boyuta, 1860 gram ağırlığa ve 8990$ fiyat etiketine sahip. (PO)



Sony

Süper kompakt FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makinesi Photokina kapsamında kullanıma sunulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’ye yakın sağlam kaynakları bulunan SonyAlphaRumors, yaptığı son haberde firmanın önümüzdeki Photokina fuarı kapsamında süper kompakt bir FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makinesi duyurabileceğini iddia etti. Bu cihazın beklenen A9 ya da A7 serisi yeni bir model olmayacağını ve daha çok NEX-5 benzeri bir gövdenin hazırladığını belirten site, ayrıca bu gizemli fotoğraf makinesinin dahili bir elektronik vizör taşımayacağını ve fiyatının 1000$ civarında olabileceği de açıkladı. (SAR)


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ulan64ude 4 yıl
kompakt gövdeye FF sığdırdık diye 5d mark 2 den pahalı fiyata satıyorlar
sony alan olmaz böyle giderse
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@pi 4 yıl ulan64ude
ulan64ude

kompakt gövdeye FF sığdırdık diye 5d mark 2 den pahalı fiyata satıyorlar
sony alan olmaz böyle giderse

5d mark ii fiyatı amerikada 2800 dolar su an. Adam sana 1000 dolara FF makina veriyor yine de yaranamıyor. Enteresan..
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