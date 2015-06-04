Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Haziran 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Leica

Leica'nın yeni makinesi resmi duyuru öncesi ortaya çıktı

Summilux 1: 1.7 / 28mm ASPH sabit lens

24MP CMOS tam boyutlu sensor

Almanya üretimi

Full HD video

Dahili Wi-Fi

Akıllı telefon / tablet üzerinden kablosuz kontrol

Magnezyum gövde, alüminyum üst plaka

Dokunmatik ekran

Focus peaking özelliği manuel netleme için

Canlı önizleme ekranında yakınlaşma

3.68 milyon nokta elektronik vizör

Yeni Maestro II görüntü işlemcisi

Saniyede 10 kare seri çekim

Maksimum ISO50000





Sigma

The Digital Picture, detaylı Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports incelemesini yayınladı

Fotoğraf dünyasının önemli internet siteleri arasında yer alan The Digital Picture, oldukça fazla detaya ve örnek fotoğrafa yer verdiği Sigma'nin 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports lensi için yazılı inceleme yayınladı. Sunduğu odak uzaklığı ile doğa ve spor fotoğrafçıları için inanılmaz faydalı bir seçenek oluşturan ve Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD'nin en büyük rakibi olan lensin incelemesine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

İnceleme

Tony Northrup, Canon 5DS R, Canon 5D Mark 3 ve Nikon 810 için karşılaştırma videosu yayınladı

Fotoğraf dünyası için YouTube'un tanınmış isimlerinden Tony Northrup, DSLR fotoğraf makinesi dünyasının güncel yıldızlarından Canon 5DS R, Canon 5D Mark 3 ve Nikon 810 için doğa yaşamını konu alan güzel bir inceleme yayınladı. Aynı koşullarda çekilmiş birçok fotoğrafın ve Adobe Photoshop bilgilerinin yer aldığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Fujifilm

Fujifilm'in gelecek yazılım güncellemeleri hakkında yeni bilgiler