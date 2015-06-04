Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Haziran 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Leica
Leica'nın yeni makinesi resmi duyuru öncesi ortaya çıktı
Leica'nın resmi olarak 10 Haziran tarihinde duyurulacak olan Leica Q model isimli yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı. Modern bir tasarımı bulunan ve kompakt yapısıyla dikkat çeken model, teknik olaraksa şu detaylara sahip;
- Summilux 1: 1.7 / 28mm ASPH sabit lens
- 24MP CMOS tam boyutlu sensor
- Almanya üretimi
- Full HD video
- Dahili Wi-Fi
- Akıllı telefon / tablet üzerinden kablosuz kontrol
- Magnezyum gövde, alüminyum üst plaka
- Dokunmatik ekran
- Focus peaking özelliği manuel netleme için
- Canlı önizleme ekranında yakınlaşma
- 3.68 milyon nokta elektronik vizör
- Yeni Maestro II görüntü işlemcisi
- Saniyede 10 kare seri çekim
- Maksimum ISO50000
Sigma
The Digital Picture, detaylı Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports incelemesini yayınladı
Fotoğraf dünyasının önemli internet siteleri arasında yer alan The Digital Picture, oldukça fazla detaya ve örnek fotoğrafa yer verdiği Sigma'nin 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports lensi için yazılı inceleme yayınladı. Sunduğu odak uzaklığı ile doğa ve spor fotoğrafçıları için inanılmaz faydalı bir seçenek oluşturan ve Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD'nin en büyük rakibi olan lensin incelemesine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
İnceleme
Tony Northrup, Canon 5DS R, Canon 5D Mark 3 ve Nikon 810 için karşılaştırma videosu yayınladı
Fotoğraf dünyası için YouTube'un tanınmış isimlerinden Tony Northrup, DSLR fotoğraf makinesi dünyasının güncel yıldızlarından Canon 5DS R, Canon 5D Mark 3 ve Nikon 810 için doğa yaşamını konu alan güzel bir inceleme yayınladı. Aynı koşullarda çekilmiş birçok fotoğrafın ve Adobe Photoshop bilgilerinin yer aldığı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm'in gelecek yazılım güncellemeleri hakkında yeni bilgiler
X-Sistem odağında duyurduğu yeni X-T10 ile takipçilerini heyecanlandıran Fujifilm, uzun zamandır da 2 yıl önce satışa sunulan X-E2 için hazırladığı yeni yazılım güncellemesiyle gündeme geliyor. FujiRumors'un son haberi göre ise bu yazılım güncellemesinin önümüzdeki 6 aylık dönem içerisinde duyurulabileceği söyleniyor. Şimdilik kesin bir tarih veremeyen site, X-T1 için geçtiğimiz ay duyurulan 4.0 yazılım güncellemesinin de 22 Haziran tarihine ertelendiğini söylüyor.
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