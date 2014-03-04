Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Mart 2014"

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Sony





Sony A79, 32MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olabilir

Sony’nin üzerinde çalıştığı bilinen A77’nin halefi yeni fotoğraf makinesi A79 (İsim olarak A77II de kullanılabilir), SonyAlphaRumors sitesine gelen son bilgilere göre 32 mega piksel çözünürlüğünde bir EXMOR CMOS sensör ve yüksek hızlı otomatik netleme sistemiyle (Dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi olarak lanse edilen A6000’den daha iyi olacağı söyleniyor) karşımıza çıkacak. Tahminler doğru çıkarsa A-Mount bağlantı yapısına sahip Sony A79 ya da A77II önümüzdeki bahar aylarında (Büyük ihtimalle NAB fuarında) resmen duyurulacak, yaz aylarında ise satılmaya başlanacak.





Not: Görsel temsilidir.





















Kowa





Ephotozine, Kowa’nın kısa zaman önce duyurusunu yaptığı 8.5mm f/2.8 ve 25mm f/1.8 MFT sistem lens modelleriyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Japonya merkezli lens üreticisi Kowa, hatırlayacağınız üzere kısa zaman önce Prominar serisi 8.5mm f/2.8, 12mm f/1.8 ve 25mm f/1.8 MFT sistem lenslerinin duyurusunu yaptı. Bu lenslerden 8.5mm f/2.8 ve 25mm f/1.8’i kullanma şansı elde eden önemli internet sitelerinden Ephotozine ise, lenslerin ortaya koyduğu performansı göstermek adına toplam 4 adet örnek fotoğraf yayınladı. Örnekler için burayı ziyaret edebilirsiniz.



