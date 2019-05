Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Mart 2015"

Canon

Canon'un bir sonraki L serisi lensli sabit odak uzaklığına sahip olabilir

L serisi lensleriyle yüksek performans isteyen profesyonel ve amatör kullanıcıları besleyen Canon, CanonRumors'un son haberine göre bir sonraki L serisi lensini sabit odak uzaklığıyla hazırlayacak. Şimdilik tam detayları bilinmeyen ancak sonbahar aylarında duyurulabileceği belirtilen lensin, 35mm L, EF 200 F/2 L IS ya da EF 800mm F/5.6 L IS yerine hazırlanmış olabileceği tahminleri yapılıyor. Firmadan ayrıca L olmayan 50mm ve yine L olmayan DO 70-300mm modelleri de bekleniyor.