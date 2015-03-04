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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Mart 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’nin FE serisi yeni lenslerini resmi olarak duyuruldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli isimlerinde Sony, bütün teknik detaylarını öğrendiğimiz E-Mount FF (Tam Kare) uyumlu yeni Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (1600$), FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (1100$), FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS (1000$) ve FE 28mm f/2 (450$) lenslerini resmi olarak duyurdu. Firma ayrıca APS-C lensler için VCL-ECU2 Ultra-Wide ile VCL-ECF2 adını verdiğini çevirici aparatlarını da kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni lenslerin tüm detaylarına ve çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Sigma
Sigma, 24mm F1.4 DG HSM ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemde hazırladığı lensler ile büyük beğeni toplayan Sigma, resmi blog sitesinde 24mm F1.4 DG HSM lens modeliyle çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Sunduğu odak uzaklığı ile porte ve manzara çekimleri için ideal bir seçenek oluşturan ve F/1.4 diyafram değeriyle düşük ışık performansı yüksek olan lens, 15 Mart tarihinden sonra 850$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bahsi geçen örneklere buradan ulaşabilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm, yüksek megapiksel değerine sahip yeni fotoğraf makinesi hazırlığında
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem'i hazırlayarak sektördeki konumu iyice sağlamlaştıran Fujifilm, bir yöneticisinin açıklamalarına göre yüksek megapiksel değerine sahip fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. Tüketicilerin istek ve taleplerini karşılamak adına araştırma geliştirme departmanlarının çok ciddi oranda çalıştığını belirten yönetici, hazırladıkları lenslerin yüksek megapiksel değerlerini karşılayabileceğini belirtiyor ve bu lenslerinin yüksek megapiksel değerine sahip sensörleri beklediğini sözlerine ekliyor.
Nikon
Nikon D7200 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlandı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon, detaylarına burada yer verdiğimiz APS-C sensörlü yeni DSLR fotoğraf makinesi D7200 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. Farklı ışık koşullarında çekilen ve EXIF bilgilerini görüntülenebilen örneklere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
Canon'un bir sonraki L serisi lensli sabit odak uzaklığına sahip olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
L serisi lensleriyle yüksek performans isteyen profesyonel ve amatör kullanıcıları besleyen Canon, CanonRumors'un son haberine göre bir sonraki L serisi lensini sabit odak uzaklığıyla hazırlayacak. Şimdilik tam detayları bilinmeyen ancak sonbahar aylarında duyurulabileceği belirtilen lensin, 35mm L, EF 200 F/2 L IS ya da EF 800mm F/5.6 L IS yerine hazırlanmış olabileceği tahminleri yapılıyor. Firmadan ayrıca L olmayan 50mm ve yine L olmayan DO 70-300mm modelleri de bekleniyor.

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