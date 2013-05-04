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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus  
Olympus E-PL6, sadece Japonya'da piyasaya sunulabilir  
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyası hakkında ortaya attığı bilgiler çoğu zaman doğru çıkan Digicame-info tarafından yapılan habere göre, Olympus'un hali hazırda piyasada olan E-PL5 fotoğraf makinesinin yerine bir kaç farklı teknik değişiklik ve daha üst seviye bir gövde kalitesi ile gelmesi beklenen E-PL6 kompakt fotoğraf makinesi, sadece Japonya merkezli olarak piyasaya çıkarılacak ve diğer bölgelerde yer satılmayacak. Firmanın benzer bir hareketi daha önce de yaptığı hatırlatılıyor ve bu gelişmenin doğru olabileceğine büyük ihtimal veriliyor. Ayrıca Olympus, önümüzdeki hafta içerisinde E-P5 ve E-PL6 fotoğraf makinelerini,  M.Zuiko 17mm f/1.8, M.Zuiko 75mm f/1.8 ve 45mm f/1.8 M.Zuiko lens modelleri ve Epson tarafından geliştirilen harici elektronik vizör VF-4 modelini resmi olarak duyurması bekleniyor.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
DxOMark 
DxOMark,  DxO ViewPoint programının yeni sürümünü çıkarttı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasında yaptığı testler ile tanınan ve aynı zamanda birçok başarılı fotoğraf yazılımlarının da arkasında imzası bulunan DxOMark, DxO ViewPoint programının 1.2 sürümünü mevcut kullanıcılara da ücretsiz olarak ortaya çıkarttı. Fotoğraflar üzerinde geometrik düzenlemeler, ufuk ayarları ve birçok lens için otomatik düzenleme özellikleri sağlayan program, yeni sürümü ile çok daha iyi genel perfomansa ve fotoğraflar üzerinde yapılan ayarların kayıt edilerek, başka fotoğraflar üzerinde de kullanılabilmesine izin veren yeni seçenekleri kullanıcılarına sunabiliyor.
Tek başına ayrı program olarak yer alan ve aynı zamanda Adobe Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, ve Adobe Lightroom 3 ve 4 sürümleri üzerinde de eklenti olarak çalışabilen DxO ViewPoint, 79$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
Canon
Gelen bilgilere göre Canon yeni Tilt-Shift lensler üzerinde çalışıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilen Tilt-Shift lens modelleri firmalar tarafından geliştirilmeye devam ediyor. CanonRumors'un haberine göre 45mm ve 90mm olmak üzere iki farklı Tilt-Shift lens üzerinde çalıştığını öğrenilen Canon, tahminler doğru çıkarsa bu lenslerini 2014 yılı içerisinde kullanıcılar karşısına çıkartacak. Firmanın şu anda Tilt-Shift lens kategorisinde 17mm f/4L,  24mm f/3.5L II, 45mm f/2.8 ve 90mm f/2.8 modelleri yer alıyor.

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osmanefeozkan 6 yıl
Evet video haberler incelemeler çekim teknikleri teknik içerikli haber videoları çok iyi olur :)
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Fx_57,5 6 yıl
keşke fotograf makinesi gibi bir bölüm içinde video hazırlasanız.5-10 dakikada olsa.
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CanTnçr 6 yıl Fx_57,5
Fx_57,5

keşke fotograf makinesi gibi bir bölüm içinde video hazırlasanız.5-10 dakikada olsa.


Bunu biraz daha açarmısınız rica etsem
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