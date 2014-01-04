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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Ocak 2014"

5 yıl
8,3b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm XF 56mm F/1.2 ve siyah renkli X100s 6 Ocak 2014 tarihinde duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm tarafından bilgileri uzun zamandır gelen XF 56mm F/1.2 lens modeli ve siyah renkli X100s fotoğraf makinesi, FujiRumors sitesinin son haberine resmi olarak 6 Ocak 2014 tarihinde kullanıcılarında beğenisine sunuluyor. Firmadan bu modeller yanında ayrıca FinePix XP70, FinePix S1, FinePix S9200, ve FinePix S9400W model isimli kompakt fotoğraf makineleri de bekleniyor.

Samsung

Samsung’un Galaxy NX Mini isimli yeni fotoğraf makinesi CES fuarı kapsamında tanıtılabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz gün duyurduğu iki yeni fotoğraf makinesi ve lens modelleri ile adından söz ettiren Samsung, gelen son bilgilere burada durmayacak ve CES fuarı kapsamında aynı akıllı telefonlarında da olduğu gibi Mini takısına sahip bir Galaxy NX serisi fotoğraf makinesini görücüye çıkartacak. Geleceği henüz tam anlamıyla kesinleşmeyen modelin, teknik olarak ise 20.3-megapixel APS-C CMOS sensöre, 1.6GHz dört çekirdekli işlemciye ve 2GB RAM miktarına sahip olması bekleniyor.



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