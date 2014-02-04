Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus





Olympus’un m.Zuiko Digital 25mm F1.8 lensi ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı

Olympus’un geçtiğimiz hafta içerisinde resmi duyurusunu yaptığı ve teknik olarak 7 diyafram bıçağı, 25cm minimum netleme mesafesi, dahili stepper motor, 41mm uzunluk ve 136 gram ağırlık gibi ayrıntılar ile gelen m.Zuiko Digital 25mm F1.8 lens modeli, sunduğu sabit odak uzaklığı ve diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir yapı ortaya koyuyor. İşte bu lenslin gerçek şartlarda gösterdiği performansı gözler önüne sermek adına Optyczne ve Edmond Terakopian tarafından yeni örnek fotoğraflar yayınlandı. Görsellere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.









Canon





Canon Powershot G1X Mark II’nin Cp+ 2014 fuarı kapsamında duyurulabileceği hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor

Canon’un Powershot G1X yerine teknik olarak DIGIC 6 görüntü işlemcisi, 24 – 120mm f/2.8-5.8 lens, 20.2 MP 1.5-inç CMOS sensör, yakınlaşma destekli optik vizör ve 3-inç 922K LCD ekran ile hazırladığı düşünülen yeni fotoğraf makinesi Powershot G1X Mark 2, CanonRumors’un yaptığı son habere göre CP+ 2014 fuarı kapsamında ya da hemen sonrasında resmi olarak duyurulabilir. Daha önce de farklı kaynaklardan benzer bilgileri gelen modelin, kısa zaman içerisinde görücüye çıkmasına artık büyük şans veriliyor.





Not: Görsel temsilidir







