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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Şubat 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony
Sony A7000'nin yeni teknik detayları ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin sevilen aynasız fotoğraf makinelerinden A6000'in yerini alması beklenen A7000 için yeni teknik detaylar yayınladı. SonyAlphaRumors sitesine isimsiz bir kaynak tarafından yollanan bu bilgilere göre 24MP çözünürlükte yeni bir sensör ile geleceği söylenen A7000, ayrıca dahili titreşim önleme sistemi kapalı olduğunda CIPA standartları çerçevesinde 460 fotoğraf çekiminin altından kalkabilecek, bağlı her lens ile aktif çalışma gösterebilen 3 eksenli görüntü sabitleme sunacak, dokunmatik ekran barındıracak, 118 x 67 x 42mm gövde boyutuyla A6000'e oranla daha ince olacak ve dünyayı 2.3 milyon piksellik OLED vizöründen gözler önüne serecek. Makinenin resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Olympus
Olympus E-M5II hakkında da yeni bilgiler yayınlandı 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Aynasız fotoğraf makinesi pazarının önemli oyuncuları arasında yer alan ve 5 Şubat tarihinde yeni ürün duyurularıyla karşımıza çıkması beklenen Olympus, 4/3Rumors sitesinin haberine göre yeni geliştirdiği E-M5II modelinde saniyede 10 kare seri çekim ve 1/16.000 perde hızı gibi oldukça yüksek teknik detaylara yer verecek. E-M1'e oranla çok daha iyi görüntü sabitleme (5 durak önlemeden bahsediliyor) yapabileceği de gelen bilgiler arasında yer alan yeni fotoğraf makinesi, 420 gram gövde ağırlığıyla klasik tasarım anlayışını da devam ettirecek. Şubat ayı sonunda dağıtımına başlanacağı söylenen E-M5II modelinin fiyatı ise gövde olarak 1099 Euro seviyesinde olacak.


Canon

Canon’un yeni aynasızı için ilk fotoğraflar yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Aynasız fotoğraf makinesi sektöründe Nikon ile beraber Sony, Olympus ve Fujifilm gibi firmaların gerisinde kalan Canon, bu alana yönelik geliştirmelerine devam ediyor. Pazarda EOS M serisi ile yer alan dünya devi, ilk görseli yukarıda yer alan EOS M3 modelini de 6 Şubat tarihinde kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. EOS M ve EOS M2’ye göre daha ergonomik olduğu görülen ve daha fazla manuel kontrol tekerleği taşıyan M3, söylediği kadarıyla da daha profesyonel kullanıcılara yönelik bir seçenek olarak geliyor. Makinenin teknik detayları ise henüz tam olarak netleşmiş değil.


Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

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CanTnçr 4 yıl
Hoşbulduk
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Stainless.. 4 yıl
Pentax FF makine ve 70-200 Lens çıkaracağı duyuruldu. Sene sonunda deniliyor...

Pentax Full Frame DSLR Officially Announced!

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


pentaxforums.com/...
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doctor_bey 4 yıl
M3'te inşallah Eos M gibi ucuz olur, gerçi profesyonellere yönelik demişler bu yüzden pek ucuz olacak gibi de durmuyor ama çokta yüksek olmaz inşallah, olmaz dimi la? Olmaz olmaz ehehe
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D3DEKORKUT 4 yıl
gözlerime inanamıyorum. bir asker gördüm sanki :))
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Elefue 4 yıl
Bir Canon kullanıcısı olarak beni en çok heyacanlandıran ürün profesyone kullanıma daha da fazla imkan veren Canon EOS M3 oldu. Canon EOS M3 modeli Canon un pazardaki en önemli kozu olan EF ve EF-S lenslerini adaptörsüz kullanılabilmesi olacaktır. Ama ne yazıkkidir ki EOS M3 de küçük çaplı EF-M yuva ile gelecktir. O yüzden heyacanımm kursağımda kalmaktadır.

EF-M yuvaya karşı değilim ama Canon un EF ve EF-S yuvalı bir aynasız model çıkartması hem bizim için hem de geride kaldığı aynasız pazar için kendi geleceği açısından çok önemli bir ürün olacaktır.
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3DneBandim 4 yıl
A7000 aynasızların kralı olmaya aday, Titreşim engellemei gövdeye de koymuşlar baya iyi olmuş.


Canon un aynasızınıda merak ediyorum, yabaştan geliyor oda.
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alcest 4 yıl
Pentax 70-200 dfa 2.8. 150-450 4.5-5.6 lenslerini ve FF i duyuracak sanırım. (12 saat içinde)
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imaginePerest 4 yıl
Can sayende buralar canlanmaya başladı.
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imaginePerest 4 yıl alcest
Birçok Pentax kullanıcısının uzun zamandır sabırsızlıkla bekledikleri şeyler. Ben de performanslarını merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak...
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