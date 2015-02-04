Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Şubat 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony

Sony A7000'nin yeni teknik detayları ortaya çıktı

Sony'nin sevilen aynasız fotoğraf makinelerinden A6000'in yerini alması beklenen A7000 için yeni teknik detaylar yayınladı. SonyAlphaRumors sitesine isimsiz bir kaynak tarafından yollanan bu bilgilere göre 24MP çözünürlükte yeni bir sensör ile geleceği söylenen A7000, ayrıca dahili titreşim önleme sistemi kapalı olduğunda CIPA standartları çerçevesinde 460 fotoğraf çekiminin altından kalkabilecek, bağlı her lens ile aktif çalışma gösterebilen 3 eksenli görüntü sabitleme sunacak, dokunmatik ekran barındıracak, 118 x 67 x 42mm gövde boyutuyla A6000'e oranla daha ince olacak ve dünyayı 2.3 milyon piksellik OLED vizöründen gözler önüne serecek. Makinenin resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.





Olympus

Olympus E-M5II hakkında da yeni bilgiler yayınlandı

Aynasız fotoğraf makinesi pazarının önemli oyuncuları arasında yer alan ve 5 Şubat tarihinde yeni ürün duyurularıyla karşımıza çıkması beklenen Olympus, 4/3Rumors sitesinin haberine göre yeni geliştirdiği E-M5II modelinde saniyede 10 kare seri çekim ve 1/16.000 perde hızı gibi oldukça yüksek teknik detaylara yer verecek. E-M1'e oranla çok daha iyi görüntü sabitleme (5 durak önlemeden bahsediliyor) yapabileceği de gelen bilgiler arasında yer alan yeni fotoğraf makinesi, 420 gram gövde ağırlığıyla klasik tasarım anlayışını da devam ettirecek. Şubat ayı sonunda dağıtımına başlanacağı söylenen E-M5II modelinin fiyatı ise gövde olarak 1099 Euro seviyesinde olacak.









Canon





Canon’un yeni aynasızı için ilk fotoğraflar yayınlandı

Aynasız fotoğraf makinesi sektöründe Nikon ile beraber Sony, Olympus ve Fujifilm gibi firmaların gerisinde kalan Canon, bu alana yönelik geliştirmelerine devam ediyor. Pazarda EOS M serisi ile yer alan dünya devi, ilk görseli yukarıda yer alan EOS M3 modelini de 6 Şubat tarihinde kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. EOS M ve EOS M2’ye göre daha ergonomik olduğu görülen ve daha fazla manuel kontrol tekerleği taşıyan M3, söylediği kadarıyla da daha profesyonel kullanıcılara yönelik bir seçenek olarak geliyor. Makinenin teknik detayları ise henüz tam olarak netleşmiş değil.



