Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Temmuz 2014"

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Canon

Canon 7D Mark 2 ve EF 100-400mm f/4-5.6L IS II USM Eylül ayında duyurulabilir

Metz

Metz, Mecablitz 64 AF-1 model isimli tepe flaşını bu ay içerisinde duyurabilir

Hazırladığı flaş birimleriyle tanınan eski firmalardan Metz, “Namencolor” isimli internet sitesinde şimdiden listelenen yeni tepe flaşı Mecablitz 64 AF-1’i bu ay içerisinde resmi olarak görücüye çıkartabilir. Hem Nikon hem de MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırlanan ve üzerinden yer alan renkli dokunmatik LCD ekranıyla dikkat çeken flaş, teknik olarak TTL desteğine, ISO 100’de 64 kılavuz numarasına, 24-200mm zoom miktarına ve harici bağlantı seçeneklerine sahip.