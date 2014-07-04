Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon 7D Mark 2 ve EF 100-400mm f/4-5.6L IS II USM Eylül ayında duyurulabilir
Canon’un uzun zamandır beklenen üst seviye DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2 ile EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM yerine hazırlanan EF 100-400mm f/4-5.6L IS II USM lens modelinin Eylül ayında duyurulabileceği söylenmeye başlandı. 7D Mark 2 için hazırlanan gizlilik sözleşmesinin 9 Eylül tarihinde biteceğini belirten CanonRumors sitesi, EOS 5D Mark 3’ün duyurulma tarihini göz önüne alarak 7D Mark 2’nin resmi olarak 9 ya da 12 Eylül tarihlerinde kullanıcıların beğenisine sunulabileceğini belirtiyor. Ürünün teknik detayları ise halen tam olarak bilinmiyor. (CR)
Metz
Metz, Mecablitz 64 AF-1 model isimli tepe flaşını bu ay içerisinde duyurabilir
Hazırladığı flaş birimleriyle tanınan eski firmalardan Metz, “Namencolor” isimli internet sitesinde şimdiden listelenen yeni tepe flaşı Mecablitz 64 AF-1’i bu ay içerisinde resmi olarak görücüye çıkartabilir. Hem Nikon hem de MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırlanan ve üzerinden yer alan renkli dokunmatik LCD ekranıyla dikkat çeken flaş, teknik olarak TTL desteğine, ISO 100’de 64 kılavuz numarasına, 24-200mm zoom miktarına ve harici bağlantı seçeneklerine sahip. (NR) / (43)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
katılıyorum, nikon d800-810 gibi olacak sanki.
nikon ve canonun aynasız sisteme el atmasını istiyorum açıkçası.