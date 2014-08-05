Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Ağustos 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
Panasonic’ten iki yeni MFT sistem fotoğraf makinesi geleceği kesinleşti
Sektörün önemli oyuncularından Panasonic, 4/3Rumors sitesinin kesinleştirdiği bilgisine göre iki yeni MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makinesini Ağustos ile Eylül aylarında kullanıcıların beğenisine sunacak. MFT sistem üzerine kurulan makinelerden bir tanesinin sabit odak uzaklığına sahip oldukça kompakt bir model olacağı söyleniyor.
Ricoh
Ricoh, Pentax HD DA 645 28-45mm f/4.5ED AW SR lensini resmi olarak duyurdu
Gün içerisinde yeni geliştirdiği aynasız fotoğraf makinesi Q-S1'i görücüye çıkartan dünyaca ünlü Ricoh, aynı zamanda orta format uyumlu Pentax HD DA 645 28-45mm f/4.5ED AW SR lensini de resmi olarak duyurdu. Yeni Petax 645Z orta format fotoğraf makinesinin sensörüne optimize edilen lens, sunduğu 28-45mm odak uzaklığıyla da manzara, mimari ve porte çekimleri için ideal bir çözüm oluşturuyor. Lensin fiyatı 5000$ seviyesinde.
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