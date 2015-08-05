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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Ağustos 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sigma
Sigma, yeni 12-24mm lens modeli üzerinde çalışıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli lens üreticilerinden Sigma, hali hazırda uzun süredir satılan Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 DG HSM II lens modelini yenilemeye hazırlanıyor. PhotoRumors'un haberine göre Art (Kompakt yapı) ve Contemporary (Sağlam yapı) olmak üzere iki farklı versiyon halinde satışa sunulacak olan yeni 12-24mm, Sigma'nın yeni tasarım anlayışını taşıyacak. Modelin diğer detayları ise şimdilik bilinmiyor.
Canon
Canon 5DX ve 1DX Mark 2 hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un üzerinde çalışmaya başladığını duyduğumuz yeni DSLR fotoğraf makineleri 5DX ve 1DX Mark 2, DPReview forumdan MichaelVadon isimli üyenin verdiği doğruluğu konusunda soru işaretleri bulunan bilgilere göre Digic 7 işlemciden gücünü alacak. Digic 7'nin dört çekirdekli bir mimaride olduğunu belirten MichaelVadon, bu sayede eskiye oranla 4 kat daha fazla performans elde edilebileceğini, ayrıca 5DX'in bir adet Digic 7, 1DX Mark 2'nin ise 2 adet Digic 7 ile bir adet Digic 6 taşıyacağını sözlerine ekledi. MichaelVadon son olarak 5D Mark 3'ün üzerine hazırlanan 5DX'in aynı batarya kapasitesini korumaya devam edeceğini, 1DX Mark 2'nin ise çok daha büyük bir batarya ile karşımıza çıkacağını belirtti.
Sony
Sony A7r II, dinamik aralık açısında Sony A7r ve Canon 5DSr karşısına çıkartıldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin 42.2 MP çözünürlüğe sahip FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi A7r Mark 2, Tim Parkin tarafından gerçekleştirilen dinamik aralık testinde yerine geldiği Sony A7r ve Canon 5DSr karşısına çıkartıldı. +5 pozlama artışı ile %100 gölge kurtarma ile yapılan test kapsamında Sony A7r Mark 2 diğer rakiplerinin önünde yer almayı başardı. Detaylı görsellere buradan ulaşabilirsiniz.
Samyang
Samyang, üç yeni video lensini görücüye çıkarttı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli lens üreticilerinden Samyang, video odaklı hazırladığı Cine serisi 24mm, 50mm ve 85mm t/1.5 lenslerini resmi olarak duyurdu. Xeen model isimiyle hazırlanan lensler, "PL, Sony E, Micro Four Thirds, Canon EF ve Nikon F" bayonetler ile uyumlu ve lens başı 2500$ fiyat etiketine sahip.
Günün tartışma konusu: Canon'un yeni FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 5D Mark 4 ya da olası adıyla 5DX sizi heyecanlandırıyor mu ? Bu modelden beklentileriniz / isteklerinizi neler ?  Konu hakkında görüşlerinizi aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. 

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doctor_bey 3 yıl
Sony öpmüş, fena öpmüş hemde, helal diyorum.
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serseri sirin 3 yıl
Sony ne yapmış öyle ya resmen dinamik Aralık ustası.

Yakında Canon da diğer üreticiler gibi sensörü sony den tedarik eder.

Saygı duyuyorum.
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filteke 3 yıl
sony resmen tokatlamış canon'u bu kadar iyi olduğunu düşünmüyordum
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