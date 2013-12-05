Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony

Sony, 24-105mm f/4 FF (Tam Kare) lensini 2014 sonunda satışa sunacak

Görüntüleme sektörün yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden teknoloji devi Sony, gelen bilgilere göre A-Mount bağlantı yapısına sahip 24-105mm f/4 FF lensini 2014 yılı sonunda kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu yeni lensin ayrıca FF sensöre sahip yeni A-Mount fotoğraf makineleriyle beraber kit lens olarak verilebileceği söyleniyor.













Canon





Canon, EOS M2 ile çekilmiş örnek fotoğraflar ve video yayınladı

Canon’un gelen bilgilere göre sadece Asya marketine özel olarak satacağı düşünülen ve dün resmi duyurusu yapılan yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M2 ile çekilmiş örnek fotoğraflar ve video firmanın resmi sitesi üzerinde yayınladı. Farklı ışık koşullarında çekilen örnekleri buradan yükleyerek detaylı olarak inceleyebilirsiniz.



