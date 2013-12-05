Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Aralık 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony, 24-105mm f/4 FF (Tam Kare) lensini 2014 sonunda satışa sunacak
Görüntüleme sektörün yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden teknoloji devi Sony, gelen bilgilere göre A-Mount bağlantı yapısına sahip 24-105mm f/4 FF lensini 2014 yılı sonunda kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu yeni lensin ayrıca FF sensöre sahip yeni A-Mount fotoğraf makineleriyle beraber kit lens olarak verilebileceği söyleniyor.
Canon
Canon, EOS M2 ile çekilmiş örnek fotoğraflar ve video yayınladı
Canon’un gelen bilgilere göre sadece Asya marketine özel olarak satacağı düşünülen ve dün resmi duyurusu yapılan yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M2 ile çekilmiş örnek fotoğraflar ve video firmanın resmi sitesi üzerinde yayınladı. Farklı ışık koşullarında çekilen örnekleri buradan yükleyerek detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle