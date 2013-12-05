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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sony
Sony, 24-105mm f/4 FF (Tam Kare) lensini 2014 sonunda satışa sunacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme sektörün yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden teknoloji devi Sony, gelen bilgilere göre A-Mount bağlantı yapısına sahip 24-105mm f/4 FF lensini 2014 yılı sonunda kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu yeni lensin ayrıca FF sensöre sahip yeni A-Mount fotoğraf makineleriyle beraber kit lens olarak verilebileceği söyleniyor.



Canon

Canon, EOS M2 ile çekilmiş örnek fotoğraflar ve video yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un gelen bilgilere göre sadece Asya marketine özel olarak satacağı düşünülen ve dün resmi duyurusu yapılan yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M2 ile çekilmiş örnek fotoğraflar ve video firmanın resmi sitesi üzerinde yayınladı. Farklı ışık koşullarında çekilen örnekleri buradan yükleyerek detaylı olarak inceleyebilirsiniz.


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serseri sirin 5 yıl
eos m2 için lens alın demek istiyor yani. lens varsa hayat var.
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First_Person 5 yıl
EOS-M2 ile çekilen örnek fotoğraflardan hiç birinin iso800'ün üstünde olmaması ilginç. Makinenin yüksek iso performansı ile ilgili bir örnek yok. 7-8 senelik makineler bile iso100-200-400'de gayet güzel sonuç veriyor zaten.
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