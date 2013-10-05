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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony
Sony'nin FF (Tam Kare) sensöre sahip A7 ve A7r modelleri hakkında yeni bilgiler
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin uzun zamandır bilgiler gelen ve artık isimlerinin A7 ve A7r olacağına kesin gözüyle bakılan FF (Tam Kare) sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makineleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. A7 modelin 24MP çözünürlüğe sahip sensör ve 2000$ fiyat etiketiyle Nikon D600 ve Canon 6D yerine hazırlayan firma, A7r modelini ise 36MP çözünürlüğe sahip sensör ile 3000$ fiyat etiketiyle karşımıza çıkartacak. Ortak olarak sensörlerin de görüntü sabitleme sistemi barındırmayan makineler, su geçirmez bir gövde yapısına sahip olacaklar. Resmi duyurular içinse 16 Ekim tarihi konuşuluyor.
Sony A5000 kompakt fotoğraf makinesi ilk defa görüntülendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin geçtiğimiz günlerde Tayvan merkezli bir ajans üzerinde isimim olarak ortaya çıkan fotoğraf makinesi ILCE-5000 yani A5000, firmanın Avustralya sitesi üzerinde ilk defa görüntülendi. Ortaya çıkan görsel doğrultusunda hali hazırda satılmakta olan NEX-5r modeline oldukça yüksek oranda benzeyen A5000 hakkında şimdilik ayrıntılı herhangi bir teknik bilgi yer almıyor.

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oem84 5 yıl
D600 un yerine olan 2000$, 6D nin yerine olan niye 3000$ diye sidik yarisi basladi baslicak simdi
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ozangunay 5 yıl oem84
Haberi yanlış okumuşsunuz, "A7 modelin 24MP çözünürlüğe sahip sensör ve 2000$ fiyat etiketiyle Nikon D600 ve Canon 6D yerine hazırlayan firma, A7r modelini ise 36MP çözünürlüğe sahip sensör ile 3000$ fiyat etiketiyle karşımıza çıkartacak."

Yani D600 ve 6D muadili olarak gelecek olan A7 modeli 2000 USD, 36 MP çözünürlüğü sahip olan A7R modeli 3000 USD den satılacak. A7R modeli Nikon D800 muadili olarak piyasaya çıkıyor sanırım, ancak D800 o fiyat seviyesinde değil, 3000 USD ye kimse almaz.
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emrerkan 5 yıl
aynasız ff,şakaydı gerçek oldu.bildiğin saçmalık
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m@hm@ 5 yıl
A7 ve A7r'nin iç özelliklerini vede iso performansı merak konusu bide asıl merak konusu lensleri olacak
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burakgiray 5 yıl
fiyatı dudak uçuklatıcı :)))
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alperencsm 5 yıl
A5000'i merak ettim. Daha önceki serilerden değil.
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theyapici 5 yıl
guzel bir haber hem ff hem hafif bir de objektifi kuculsteler tam olur ama zor gibi canonda do lensler biraz daha kısa mesela ff icin fiyat iyi aboow cokmus demeyin 1 kg makine tasımak mı yoksa hafif makine mi
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Tom Hagen 5 yıl
paraya bak
Tüplü Beyaz şahin vs. Sony

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Metabolism 5 yıl
3000$
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