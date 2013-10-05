Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Ekim 2013"

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Sony

Sony'nin FF (Tam Kare) sensöre sahip A7 ve A7r modelleri hakkında yeni bilgiler

Sony'nin uzun zamandır bilgiler gelen ve artık isimlerinin A7 ve A7r olacağına kesin gözüyle bakılan FF (Tam Kare) sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makineleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. A7 modelin 24MP çözünürlüğe sahip sensör ve 2000$ fiyat etiketiyle Nikon D600 ve Canon 6D yerine hazırlayan firma, A7r modelini ise 36MP çözünürlüğe sahip sensör ile 3000$ fiyat etiketiyle karşımıza çıkartacak. Ortak olarak sensörlerin de görüntü sabitleme sistemi barındırmayan makineler, su geçirmez bir gövde yapısına sahip olacaklar. Resmi duyurular içinse 16 Ekim tarihi konuşuluyor.

Sony A5000 kompakt fotoğraf makinesi ilk defa görüntülendi

Sony'nin geçtiğimiz günlerde Tayvan merkezli bir ajans üzerinde isimim olarak ortaya çıkan fotoğraf makinesi ILCE-5000 yani A5000, firmanın Avustralya sitesi üzerinde ilk defa görüntülendi. Ortaya çıkan görsel doğrultusunda hali hazırda satılmakta olan NEX-5r modeline oldukça yüksek oranda benzeyen A5000 hakkında şimdilik ayrıntılı herhangi bir teknik bilgi yer almıyor.