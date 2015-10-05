Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Ekim 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sektörel





İddia: Hasselblad, Phase One tarafından satın alınabilir

Orta format fotoğraf makinesi pazarının iki önemli oyuncusu Hasselblad ve Phase One, ortaya atılan iddialara göre yakın zaman içerisinde bir araya gelebilir. Uzun zamandır maddi sıkıntılar içerisinde olduğu belirtilen ve 2016 yılında parasının biteceği söylenen Hasselblad, bu doğrultuda önemli rakiplerinden Phase One tarafından satın alınabilir. Konunu kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor

Sony





Sony'den yeni bir lens kamera modeli geliyor

Sony'nin ilk olarak 2013 yılında karşımıza çıkarttığı ve QX10, QX100 ile QX30 gibi versiyonlarını satışa sunduğu lens kamera ailesi, SonyAlphaRumors sitesinin Rusya merkezli Novacert sitesinde bulduğu bilgiye göre yeni bir üye daha kazanmaya hazırlanıyor. WiFi kayıt sayfasında yer alan modelin QX30U ismine sahip olduğu görülürken, cihazın QX30'un ufak değişiklikler almış hali olabileceği tahmin ediliyor.

Sony A3000'in üretimi durduruldu

E-Bayonet fotoğraf makinesi ailesinin SLR benzeri gövdeye sahip en ucuz modeli Sony A3000'in üretimi durduruldu. Amazon ve BHphoto gibi sitelerde artık bulunmayan modelin, yakın zaman içerisinde güncellenip güncellenmeyeceği hakkında da ortaya çıkmış herhangi bir bilgi bulunmuyor

TheCameraStoreTV, Sony A7r II incelemesinin ikinci bölümünü yayınladı

YouTube'un fotoğraf odaklı önemli kanallarından TheCameraStoreTV, Sony A7r II için hazırladığı inceleme videolarının ikinci yani son bölümünü yayınladı. İlk bölümün aksine video konusuna odaklanan inceleme, ayrıca ekibin makine hakkındaki son yorumlarını da gözler önüne seriyor. İncelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.