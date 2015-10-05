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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Ekim 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sektörel

İddia: Hasselblad, Phase One tarafından satın alınabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Orta format fotoğraf makinesi pazarının iki önemli oyuncusu Hasselblad ve Phase One, ortaya atılan iddialara göre yakın zaman içerisinde bir araya gelebilir. Uzun zamandır maddi sıkıntılar içerisinde olduğu belirtilen ve 2016 yılında parasının biteceği söylenen Hasselblad, bu doğrultuda önemli rakiplerinden Phase One tarafından satın alınabilir. Konunu kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Sony

Sony'den yeni bir lens kamera modeli geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony'nin ilk olarak 2013 yılında karşımıza çıkarttığı ve QX10, QX100 ile QX30 gibi versiyonlarını satışa sunduğu lens kamera ailesi, SonyAlphaRumors sitesinin Rusya merkezli Novacert sitesinde bulduğu bilgiye göre yeni bir üye daha kazanmaya hazırlanıyor. WiFi kayıt sayfasında yer alan modelin QX30U ismine sahip olduğu görülürken, cihazın QX30'un ufak değişiklikler almış hali olabileceği tahmin ediliyor.
Sony A3000'in üretimi durduruldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
E-Bayonet fotoğraf makinesi ailesinin SLR benzeri gövdeye sahip en ucuz modeli Sony A3000'in üretimi durduruldu. Amazon ve BHphoto gibi sitelerde artık bulunmayan modelin, yakın zaman içerisinde güncellenip güncellenmeyeceği hakkında da ortaya çıkmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.
TheCameraStoreTV, Sony A7r II incelemesinin ikinci bölümünü yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un fotoğraf odaklı önemli kanallarından TheCameraStoreTV, Sony A7r II için hazırladığı inceleme videolarının ikinci yani son bölümünü yayınladı. İlk bölümün aksine video konusuna odaklanan inceleme, ayrıca ekibin makine hakkındaki son yorumlarını da gözler önüne seriyor. İncelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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QuexSeeL 3 yıl
Sony baya yoğun bu aralar galiba, bülten sırf Sony.
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Guest-F8946C419 3 yıl
yukuberk nerelerde?

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