Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Eylül 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
TechRadar, Canon 70D incelemesini yayınladı
Önemli teknoloji sitelerinden TechRadar, Canon'un geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu 70D isimli DSLR fotoğraf makinesi için yaptığı incelemeyi yayınladı. Yapılan testler sonucunda görüntü kalitesi, geniş kontrol seçenekleri, yüksek tepki oranına sahip dokunmatik ekranı, dahili Wi-Fi seçeneği ve hepsi çapraz 19 otomatik netleme noktası ile beğenilen model, otomatik netleme noktalarının canlı ön izleme ekranında büyük görünmesi, yaratıcı filtrelerin sadece JPEG formatında çalışıyor olması ve IFCL ölçüm sistemin yüksek kontrast oranına sahip sahnelerde zorlanması nedeniyle olumsuz puan aldı.
TechRadar tarafından yapılan Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony, iki farklı NEX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi ile karışımıza çıkabilir
Son yıllarda birçok fotoğraf makinesi hazırlamasına rağmen en çok NEX serisi ile konuşulan teknoloji devlerinden Sony, SonyAlphaRumors sitesinin edindiği bilgilere göre iki farklı NEX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi satışa sunabilir. İlk modelin hali hazırda satılmakta olan NEX-7'den %15 daha büyük ve %20 daha ağır olması beklenirken, fiyat tarafında 3500$ konuşuluyor. İkinci modelin ise giriş seviyesi FF (Tam Kare) pazarında yer alan Nikon D600 ve Canon 6D karşısına çıkartılabileceği belirtiliyor. 2000$ fiyat etiketiyle satılabileceği düşünülen fotoğraf makinesinin yanında ayrıca FF (Tam Kare) uyumlu Zeiss 35mm f/2.8 ve Zeiss FE 55mm f/1.8 lens modellerini de hazırladığı konuşulan Sony, bu merakla beklenen ürünleri Eylül ve Ekim ayları içerisinde kullanıcıların beğenisine sunabilir.
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Başklarını bilmeme ama ben aynasız makinalarla çok daha rahat fotoğraf çekebiliyorum.
Bu makinaları almak için profesyonel olmaya gerek yok fotoğraf işi birçok kişi için hobidir. Faydalı bir hobi olan fotoğraf için ekipmana binlerce lira vermek gayet doğaldır. Zevk için herkes kendi bütçesinde harcama yapar. Kimisi gecelik eğlence için 1000 lirayı çok rahat verir, kimimiz 1 haftalık tatil için otele 3-4 bin lira verir. Birçok fotoğrafçı da boş zamanlarını değerlendiren en yararlı hobilerden biri olan fotoğraf için 1000 dolarda verir, bütçesi vardır FF makina için 5000 dolarda verir. Burada önemli olan kişisel zevk ve bütçenin doğru ayarlanmasıdır.
Dünyada açlık var ama elimizden ne gelebilir? makina için ayırdığımız bütçeyi yardım olarak ihtiyaç sahiplerine gönderelim en güzeli ama oturup düşünelim Suriye'de çocuklar için ya da Afrika'da açlıktan ölenler için hangimiz 5 lira gönderiyor. Bu iş vidan meselesi ve insanların hobileri için harcadığı paranın konuyla alakası yok.