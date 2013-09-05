Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "5 Eylül 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

TechRadar, Canon 70D incelemesini yayınladı

Önemli teknoloji sitelerinden TechRadar, Canon'un geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu 70D isimli DSLR fotoğraf makinesi için yaptığı incelemeyi yayınladı. Yapılan testler sonucunda görüntü kalitesi, geniş kontrol seçenekleri, yüksek tepki oranına sahip dokunmatik ekranı, dahili Wi-Fi seçeneği ve hepsi çapraz 19 otomatik netleme noktası ile beğenilen model, otomatik netleme noktalarının canlı ön izleme ekranında büyük görünmesi, yaratıcı filtrelerin sadece JPEG formatında çalışıyor olması ve IFCL ölçüm sistemin yüksek kontrast oranına sahip sahnelerde zorlanması nedeniyle olumsuz puan aldı.

TechRadar tarafından yapılan Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

Sony, iki farklı NEX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi ile karışımıza çıkabilir

Son yıllarda birçok fotoğraf makinesi hazırlamasına rağmen en çok NEX serisi ile konuşulan teknoloji devlerinden Sony, SonyAlphaRumors sitesinin edindiği bilgilere göre iki farklı NEX serisi FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi satışa sunabilir. İlk modelin hali hazırda satılmakta olan NEX-7'den %15 daha büyük ve %20 daha ağır olması beklenirken, fiyat tarafında 3500$ konuşuluyor. İkinci modelin ise giriş seviyesi FF (Tam Kare) pazarında yer alan Nikon D600 ve Canon 6D karşısına çıkartılabileceği belirtiliyor. 2000$ fiyat etiketiyle satılabileceği düşünülen fotoğraf makinesinin yanında ayrıca FF (Tam Kare) uyumlu Zeiss 35mm f/2.8 ve Zeiss FE 55mm f/1.8 lens modellerini de hazırladığı konuşulan Sony, bu merakla beklenen ürünleri Eylül ve Ekim ayları içerisinde kullanıcıların beğenisine sunabilir.



